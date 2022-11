Pas de grève mais de la solidarité à l'école Saint-Servais à Beaumont

Ce mercredi 9 novembre, les enseignants de l’école Saint-Servais à Beaumont mèneront une action de sensibilisation auprès des parents et des citoyens cheminant autour de l’école. Ils exprimeront leur inquiétude et leur mécontentement face à la situation sociale et de la crise du pouvoir d’achat. Cette expression prendra la forme d’une action de soutien aux personnes précarisées de la région de Beaumont par la récolte de vêtements chauds (manteaux, pulls) qui seront ensuite distribués via la Donnerie des Fourmis active à Beaumont et pour toute la région. Des enseignants seront présents devant la grille de l’école dès 8 h pour recevoir les dons lors de l’arrivée des élèves, ainsi qu’à leur sortie dès 12 h 10.