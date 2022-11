L'Harmonie communale de Walcourt a célébré sa 50e Sainte-Cécile

Si l’on s’en réfère au calendrier, les musiciens, choristes et mélomanes célèbrent leur sainte patronne Cécile le 22 novembre. Pour des raisons d’agenda, l’Harmonie communale a pris un peu d’avance et a invité ses membres à festoyer avec quelques semaines d’avance, ce qui n’a pas été pour leur déplaire. Comme le veut la tradition, les musiciens se sont tout d’abord retrouvés à la basilique Saint-Materne pour animer la messe du samedi soir sous la direction de Julien Brasseur. Cette messe était dédiée aux musiciens défunts de la société dont les noms ont été rappelés. À l’issue de l’office célébré par le chanoine Jean Tornafol, tous se sont rendus à la salle communale pour partager le banquet annuel au cours duquel les médailles d’ancienneté de 2020, 2021 et 2022 ont été remises aux plus fidèles musiciens.