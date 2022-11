Il produit de l'hydromel made in Chimay avec le miel de l'abeille noire

En Wallonie, quelques producteurs en produisent encore mais ils sont rares. En Entre-Sambre-et-Meuse, il n’y avait guère que le restaurant La Ruchette (Boussu-lez-Walcourt) qui en fabriquait encore. Mais l’établissement a brûlé voici quelques mois.

L’hydromel: une diversification

L’hydromel a toutefois des chances de revenir en force dans la région grâce au travail et à la passion d’un jeune Chimacien: Quentin Fosty, 31 ans. Prof de sciences au collège de Chimay et apiculteur depuis mai 2019 après une formation chez Mellifica à Virlles, le jeune homme va lancer sa production d’hydromel dans quelques jours.

"Mon objectif principal est de préserver et de faire la promotion de l’abeille noire, une espèce autochtone", explique ce père de deux jeunes enfants. C’est un enseignant du collège, pendant mes humanités, qui m’a fait découvrir le monde des insectes et m’a donné l’envie de me consacrer à l’apiculture. À ce jour, je dispose de 36 colonies installées à Vaulx et Robechies sous le nom de Rucher de l’Arbrisseau. Je souhaite augmenter le nombre de ruches, mais je dois me diversifier pour écouler tout ce miel. "

Pourquoi ne pas transformer le surplus en hydromel made in Chimay ? En juin 2021, Quentin Fosty introduit une demande d’aide à la Fondation Chimay-Wartoise dans le cadre du programme Beer (Bourse d’Encouragement à l’Entrepreneuriat en Ruralité). Son dossier est retenu. Désormais encadré et accompagné, il effectue une étude de marché, via les réseaux sociaux, dans les entités de Chimay et Couvin. Près de 600 personnes répondent, dont une grande majorité marque son intérêt pour l’hydromel et le vinaigre de miel (un sous-produit).

Début de cette année, dans l’intention de se perfectionner, le jeune apiculteur suit les enseignements d’un "hydromelier" professionnel, en Corrèze, le temps d’une journée. C’est d’ailleurs là-bas qu’il découvre le vinaigre de miel et ses qualités gustatives.

Six mois d’affinage en tonneau

Il reste à acheter le matériel puis de se lancer en activité complémentaire. En ce début du mois de novembre, tout est prêt. Dans les mois à venir, les étapes de la production vont s’enchaîner: mélange dans les dames-Jeannes (touries), ajout de levures spécifiques pour assurer une fermentation contrôlée, élevage sur lie puis affinage, durant environ 6 mois, dans des tonneaux en bois qui ont contenu de la bière trappiste bleue.

"Je veux que mon hydromel ait un caractère chimacien marqué", insiste Quentin Fosty. "Cela doit être un produit de qualité et avec un ancrage local. Je vais commencer par un tonneau de 300 litres, de quoi fournir 500 bouteilles. Pour un tonneau d’hydromel, j’ai besoin de 130 kg de miel. Si le produit est bon et que les ventes suivent, je monterai petit à petit en puissance dans les quantités. Je produirai également du vinaigre et des hydromels aux différents goûts de fruits: fraise, myrtille, framboise…). Pour l’instant, mon atelier est installé dans la cave chez ma mère. Mais je vais chercher un local plus adapté dans la région proche."

En apéritif et à boire frais

Dans un premier temps, l’hydromel de la Ruche de l’Arbrisseau sera moelleux (il en existe aussi du sec et du doux). Ce type de breuvage, titrant 13°, convient parfaitement pour un apéritif ou pour accompagner un dessert. Cette boisson est à boire très fraîche, en dessous de 10°. Mais avant de la déguster tels les dieux de l’Olympe, il faudra encore patienter une dizaine de mois, le temps que Dame Nature fasse son travail, secondée par le savoir-faire du jeune "hydromelier" chimacien.

Le Rucher de l’Arbrisseau: 0478/21 08 90. Facebook et Instragram: Rucher de l’Arbrisseau