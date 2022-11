Trois groupes de talentueux musiciens, un prix d’entrée plus que démocratique (15 € en prévente), des bières spéciales, de la restauration devraient ravir les amateurs de blues qui n’ont pas si souvent l’occasion d’apprécier de tels concerts dans la Botte du Hainaut.

En tête d’affiche, le public retrouvera Fred and the healers. "Fred Lani remodèle ses guérisseurs et revient avec un tout nouveau et puissant CD de blues rock" Hammerbeartmatic " annonce l’organisateur. Un nouveau line-up, du blues alternatif fort, des guitares impulsives et des beats lourds. Fred est un génie de la guitare et il vous surprendra avec de nouvelles compositions. (Roots and Rose).20 ans après avoir mis le feu sur la scène du centre culturel de Sivry, celui que Marc Ysaye présentait comme un phénomène du Blues belge fait son retour à Sivry."

Autre incontournable de ce genre musical, "John Mary Go Round" posera sa guitare sur la scène chevrotine entre deux concerts aux quatre coins de la planète. Son blues "langoureux, lancinant, rugueux comme du papier de verre ou doux comme le coton, joué sur de drôles d’instruments que l’on appelle des “Cigar Box Guitars” tout droit venus des rives du Mississippi" devraient séduire ceux qui ne le connaissent pas encore et ravir les autres.

Troisième édition de ce festival automnal, le groupe "Eden and the shakers" est constitué de deux routiers de la scène blues.

Une voix puissante, une présence dynamique sur scène et un jeu de guitare vintage hypnotique font de leur set un spectacle efficace qui captive le public avec des reprises inédites et de brillantes compositions.

Informations et réservations: didierlegros@yahoo.fr ou 003249612806