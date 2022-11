Concert de gala à Cerfontaine: quand la musique et l'image se complètent à merveille

On se souvient encore des décors aménagés dans la salle culturelle pour accueillir les spectateurs. Cerfontaine avait revêtu son costume hollywoodien et c’est devant une salle archicomble que s’était déroulé ce premier concert de gala.

Arriva alors la pandémie, coupant les ailes à toutes initiatives, et de toute façon, reproduire l’année suivante pareille entreprise tenait de l’impossible vu la somme de préparatifs, tant matériels que musicaux, nécessaires.

Concert de gala 2022

Ceci dit, petit à petit et le Covid se faisant plus discret, tous les acteurs musicaux cerfontainois se sont pris au jeu d’imaginer une seconde édition et, sachant pourtant le boulot qui les attendait, le concert de gala 2022 s’est bien vite mis sur les rails.

Imaginaient-ils alors que le premier succès allait automatiquement se renouveler ? Ils l’espéraient du moins, et ils firent tout pour qu’il en soit ainsi, et même si possible faire encore mieux.

Ce samedi, tout le monde s’est vite aperçu que le rêve redevenait réalité. Dès 20 h, alors que musiciens et musiciennes piaffaient dans une salle annexe, la salle culturelle était déjà archi-comble. Le temps du mot d’accueil du président Huaux et c’était l’entrée triomphale de l’harmonie que suivait, tout aussi stressée, Nancy Florentin, la directrice artistique. Stressée, pas bien longtemps car le savant mélange des musiques et des images conquérait directement les spectateurs qui le firent savoir dès la dernière note de la première partition. C’était à nouveau gagné et une question surgissait d’emblée sur toutes les lèvres: à quand le 3e gala ? Ça viendra sans doute un jour, mais… il faut savoir se faire désirer…