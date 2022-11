Walcourt reçoit une Basket d'Or pour son projet de parrainage des sentiers

À l’issue de la saison touristique, les marraines et parrains de sentiers se sont réunis à Chastrès pour faire le point sur la mobilité douce. Pour mettre en pratique les bons gestes à adopter, l’Office du Tourisme leur a proposé d’effectuer la balade Chastrès, au pays des splingues. Ils ont vérifié l’état des balises et se sont rendu compte qu’il faut y rester attentifs, surtout lorsqu’on connaît déjà le parcours. Avec le temps, les panneaux deviennent sales et il faut les nettoyer. Le projet a été mis à l’agenda pour 2023.