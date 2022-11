Gerpinnes : un marché des producteurs pour une consommation durable et locale

En ce mois de novembre, le Festival 100% Rural accompagne les citoyens de Gerpinnes, Walcourt, Florennes et Mettet sur le chemin de la Transition au travers d’une soixantaine d’activités qui donnent envie de mettre le nez dehors, de (re)découvrir autrement le territoire rural, de se laisser surprendre par ses innombrables richesses et, surtout, d’en prendre soin.

Mener une réflexion sur sa consommation est l’un des enjeux pour développer de nouveaux gestes pour un quotidien plus durable. Dans cette optique, un marché de producteurs sera organisé au Collège Saint-Augustin ce vendredi 11 novembre de 13h à 17 h. Cette journée, dédiée à la Transition écologique et solidaire, sera proposée par les Centres culturels de Gerpinnes et Walcourt en partenariat avec CoopESEM et le Groupe d’Action Locale de l’Entre-Sambre-et-Meuse.

La coopérative fête ses 5 ans

Cette coopérative citoyenne regroupe des producteurs et des consommateurs de l’Entre-Sambre-et-Meuse centrés sur des produits locaux et tournés vers la qualité. CoopESEM propose la vente en ligne de produits locaux et œuvre à la promotion de l’agriculture locale et de la consommation en circuit court. La coopérative, qui fête son 5e anniversaire, proposera un marché avec plus de 20 producteurs de l’Entre-Sambre-et-Meuse.

Chaque visiteur aura l’occasion d’y découvrir un panel des produits locaux proposés par la coopérative mais aussi de rencontrer en direct les producteurs et les bénévoles ainsi que les membres de l’équipe du GAL de l’Entre-Sambre-et-Meuse. Tout au long de l’après-midi, une ambiance musicale sera assurée par Camarade Bourgeois de 14 h 45 à 16 h 45. La manifestation se ponctuera par une conférence de Rob Hopkins (lire ci-dessous).

www.100pour100rural.be

Réservations: 071/50.11.64