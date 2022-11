300 animaux de compagnie ont été bénis dans le parc d’Ham-sur-Heure

Lancée en 2006 par Yvonne Toussaint-Mallet, la fête de la Saint-Hubert est devenue un événement incontournable à Ham-sur-Heure. Au fil des années, la manifestation attire de plus en plus de propriétaires de petits animaux heureux de pouvoir faire bénir leurs compagnons. Proposée par le Service Environnement et Bien-Être animal, avec l’aide précieuse d’une dizaine de bénévoles, cette fête fut une journée de convivialité entre l’humain et l’animal.