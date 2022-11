Une séance de ciné comme dans les années ‘20 à Nismes

Crise économique et sociale, chômage, inflation, misère: rien ne va plus dans la petite république d’Utopia. Le peuple manifeste sa frustration et sa colère populaire. Un bouc émissaire est trouvé: les autorités désignent à la vindicte la communauté juive. Mais une fois les Juifs expulsés, rien ne s’améliore. Au contraire, le maire de la ville réalise qu’en excluant une partie de ses membres, il a appauvri davantage la vie culturelle et économique de la cité.

Dénonçant l’antisémitisme sur le ton de la fable, ce film visionnaire est prémonitoire des années qui allaient suivre sa sortie. Mais, au fond, qu’apprend-on de son histoire… ?

Le film, récemment restauré, est projeté dans les mêmes conditions qu’à sa sortie, avec un orchestre, L’Heure de Musique composé de 16 musiciens au pied de l’écran, dirigé par Léonard Ganvert.

Action-Sud et le Ciné Chaplin fixent rendez-vous avec l’Histoire à plus d’un titre. Celle avec un grandH puisque l’écrivain Hugo Bettauer et le cinéaste Hans Karl Breslauer avaient anticipé les atrocités de la Seconde Guerre mondiale qui éclatera vingt ans plus tard. Le scénario reste d’actualité avec la montée de l’antisémitisme et des extrémismes dans plusieurs pays. Et celle du cinéma puisqu’ils proposent de vivre une séance digne des années 20: un film muet, accompagné d’un orchestre qui jouera en live au pied de l’écran. Ne tardez pas à réserver pour cet événement qui vous plongera dans les conditions du cinéma des années 20, nul doute que cette séance remportera un vif succès.

Infos pratiques: prévente: 8 € – 4 €, sur place: 10 € – 5 € Art27 – EDC: 1,25 €. Action Sud, rue Vieille église, 10 – 5670 Nismes. Réservations: 060 / 31 01 60 – billetterie@action-sud.be