Un millier de soldats belges et français bientôt en manœuvre dans le sud de la Wallonie

Cette manœuvre se déroulera dans les provinces de Hainaut (principalement près de Beaumont, Sivry-Rance, Froichapelle, Chimay et Momignies) et de Namur (Dinant, Hastière, Onhaye, Florennes, Philippeville, Doische, Viroinval, Walcourt, Cerfontaine ainsi que Couvin), ont indiqué l’état-major de la brigade motorisée et le commandement de la province de Hainaut dans un communiqué.