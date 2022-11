Six éoliennes dans les bois de Cul-des-Sarts: demande de permis début 2023 ?

Où ce projet, qui a suscité de nombreuses réactions, en est-il ? "Il est toujours en cours", répond Martine Moreau, responsable communication chez Luminus, la société porteuse du projet. "Les études d’incidences sur l’environnement sont terminées. Le dossier porte toujours sur un parc de six éoliennes, qui permettraient de produire entre 60 et 67 000 MWh par an selon les modèles étudiés. Mais certaines éoliennes ont connu de légers déplacements, principalement sur la partie ouest du projet."

Luminus avance deux raisons à cette modification. La première, éloigner des maisons isolées qui se trouvent à l’ouest des moulins à vent (notamment rue de Presgaux et à Grande Taille). La seconde est de s’écarter des zones de feuillus qui se trouvent à certains endroits du site.

Concernant la procédure, après un premier dépôt de demande de permis en début 2022, les autorités de la Région wallonne ont demandé des informations complémentaires à Luminus parce que son dossier avait été jugé incomplet.

"Nous avons rassemblé ces renseignements sup plémentaires et nous devrions, début 2023, déposer la demande de permis pour ce parc de six éoliennes", reprend Martine Moreau. Si le dossier est cette fois jugé complet, l’enquête publique suivra durant laquelle les autorités locales et les citoyens pourront consulter l’ensemble des résultats des études et des cartes réalisées dans les communes concernées. "

Des compensations forestières

Quand l’impact de ces machines sur l’environnement est abordé (elles seront implantées au milieu d’un massif forestier), Luminus assure qu ’"en tant qu’occupant d’espaces naturels, et numéro 1 de l’éolien terrestre en Belgique, il veut éviter et réduire au maximum les impacts de ses activités sur la biodiversité, voire même enrichir la biodiversité locale".

"Dans ce contexte et dans le cadre du projet de Cul-des-Sarts, un gros travail a ainsi été réalisé pour les mesures de compensation", précise la porte-parole. "En cas de construction, une zone a été trouvée dans la région dans laquelle il est envisagé de créer des îlots de vieillissement de feuillus, c’est-à-dire sanctuariser des parcelles de feuillus en âge d’être exploitées. Il est également prévu de convertir des parcelles de résineux (pauvres en biodiversité) en parcelles de feuillus. Ici ou ailleurs, Nous veillons à ce que nos éoliennes aient une vraie plus-value pour la société, non seulement en termes de production d’énergie verte mais aussi dans l’intérêt de la nature qui nous entoure."

De quoi convaincre les opposants à ce projet ? Outre la destruction d’une partie de cette forêt, ils craignent aussi que ces éoliennes érigées à 350 m sur le plateau de Rocroi, ne se voient de toute la région environnante.