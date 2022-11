Couvin: un fameux accueil pour les musiciens en 1907

La revue relate ensuite l’accueil exceptionnel réservé à un concert donné à Cul-des-Sarts en 1907 par l’Harmonie des Charbonnages de Mariemont et Bascoup, composé de pas moins de cent interprètes. Thomas Philippe IV, à l’initiative de cette invitation des musiciens les recevait à midi avec au menu du gibier chassé dans les Hauts-Marais et des fromages provenant de la laiterie modèle mise en place vingt ans plus tôt par le maître des lieux. Le déroulé de cette journée est raconté par Thomas Philippe, un de ses descendants.

On y évoque aussi l’histoire du RAVeL dans notre région, un patrimoine d’hier remis à jour pour le plus grand plaisir des cyclistes.

Dominique Lion décrit ensuite la toponymie révélatrice du passé de Mariembourg et dévoile tous les secrets des noms des rues mariembourgeoises.

Connaissez-vous Watriquet de Couvin, ménestrel, Sire de Valjoli ? Pierre Ballat raconte l’histoire de ce Watriquet Brassenier de Couvin qui eut l’heureuse fortune d’entrer au service de Guy de Châtillon, Comte de Blois et de son Grand Oncle Gaucher de Châtillon, connétable de France.

À cette époque, la maison des Châtillon est très liée à celle des seigneurs de Chimay, avoués de Couvin, et c’est vraisemblablement au cours d’une de leurs visites qu’ils ont remarqué l’esprit éveillé et poétique de Watriquet. Ainsi, Watriquet, comme les autres ménestrels au début du XIVe siècle a en quelque sorte pu avoir une fonction pédagogique et moralisatrice auprès de ces princes.

D’autres histoires bien passionnantes figurent dans ce numéro. Vous pouvez l’acquérir ou vous abonner en vous adressant à raoulpestiaux@hotmail.com ou par téléphone au 06034 53 92.