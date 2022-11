Un autre regard sur l’alimentation

Ce centre de santé regroupe différentes disciplines: de la médecine conventionnelle (logopédie, psychologie, médecine fonctionnelle, etc.) et des thérapies de reconnexion à soi (coaching de vie, nutrithérapie, soins énergétiques, sophrologie, etc.). "Mon parcours d’adolescente mutilée par la vie et par moi-même a fait que j’ai eu l’envie de proposer aux gens un endroit où ils se sentent bien", informe notre interlocutrice.

"L’alimentation a une place particulière dans ma vie. De 15 à 21 ans, j’ai vécu les affres des troubles du comportement alimentaire. Avec le recul, je ne regrette pas cette période parce qu’elle m’a permis de découvrir les aliments comme une source de nutriment, de bon carburant pour notre organisme", détaille-t-elle.

La rencontre avec Pavla, un déclic

Assistante pharmaceutico-technique de formation, Marie Coune a longtemps été coach en alimentation avec l’envie de révolutionner les assiettes. "Je me suis trop impliquée et je me suis rendue compte du côté ingérable de mon accompagnement", confie notre interlocutrice. Avec une amie, Andrea Nikolic, elle crée des ateliers permettant aux stagiaires d’apprendre les bases nutritionnelles, mais la crise sanitaire a raison de ce projet.

En janvier 2021, avec son mari, elle décide de lancer une formation de conseiller en alimentation. "Ce fut des mois de travail, de recherches, de créations de recettes pour finalement être mise en échec par la pandémie. Je me suis effondrée avec un projet de plus qui tombait à l’eau". Une rencontre avec Pavla Porizkova, photographe de Fontaine-l’Évêque, va lui redonner une lueur d’espoir.

"Je me surprends à l’imaginer prendre mes recettes en photos afin que l’on en fasse un livre. L’idée est née dans mon esprit et le projet se concrétise. Quand un rêve est là au creux de vous, il finit toujours par se réaliser à condition de vous en donner les moyens et de croire en soi", insiste Marie Coune.

Elle reprend les recettes créées pour la formation de conseiller en alimentation, en conçoit de nouvelles, avec toujours un seul objectif en tête: faire prendre conscience aux gens de l’importance d’avoir une alimentation globalement saine. Autoédité, le livre "En cuisine avec Marie Coune", imprimé aux Ets Bietlot de Gilly, sera vendu au prix de 18,50 €. À découvrir dans les librairies de la région depuis ce 3 novembre.

