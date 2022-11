Chaque livre vendu a rapporté 1 €, à Viva for Life. Dans la suite de cette action, ils ont eu envie de placer la barre plus haut pour soutenir encore davantage le projet de Vivacité en faveur des enfants défavorisés.

Bertrand, pouvez-nous expliquer votre projet ?

Pour rester dans le thème de la lecture qui nous est cher, nous avons décidé d’organiser une foire du livre dont les bénéfices seront intégralement reversés à Viva for Life. C’est en collaboration avec l’école primaire Saint-Joseph et Sainte-Thérèse, qui met ses infrastructures à disposition et s’investit dans l’aventure à nos côtés,

Qui sera présent lors de cet événement ?

David Lallemand Pesleux, auteur, journaliste et adjoint du délégué général aux droits de l’enfant, sera le parrain de cette première édition. Il sera épaulé dans cette tâche par Anouchka Sikorski, qui a bercé notre enfance aux commandes de Citron Grenadine, La Bande à Grobo ou Chocolat Show. Ils présenteront leurs livres aux côtés d’un large panel d’une soixantaine d’auteurs et de maisons d’édition, parmi lesquels on retrouvera notamment Fred Waseige, Dominique Delescaille, Manon Terwagne et bien d’autres. Jean-Claude Van Cauwenberghe accompagnera l’auteur et journaliste Didier Albin pour un questions-réponses sur leur livre récemment publié.

Quelles sont les activités permettant de soutenir Viva for Life ?

L’essentiel des recettes proviendra du produit des ventes du bar et de la petite restauration, de sponsors comme le Domaine des Grottes de Han, SparkHo, le Centre Belge de la BD qui nous offrent des entrées, les Éditions Dupuis qui nous offrent un lot de 20 BD ou la Boucherie Le Limousin de Gerpinnes qui nous offre 150 saucisses sèches. de Les dons sont possibles et une tombola permettra de gagner: 2 Pass Han pour le Domaine des Grottes de Han, 1 forfait famille (visite + repas) offert par SparkHo, 2 x 1 Pass Famille offert par le Centre Belge de la BD, 1 lot de 20 BD offert par les Éditions Dupuis, 1 participation à l’escape game outdoor La Cryptide de la Plate Taille offert par Charlerooms, 1 diffuseur d’huiles essentielles offert par Expert, des articles dédicacés par Eden Hazard,…..

Le public attendu est largement familial ?

Des animations pour petits et grands et la présence de Saint Nicolas, sont en effet au programme, au même titre que des lectures, chansons, marionnettes pour les enfants, des questions réponses avec les auteurs, une conférence, un conte pour les adultes, plus de 50 auteurs à découvrir.

La foire a lieu à l’école du Château, où la lecture est au cœur du projet pédagogique. Elle propose un cadre spacieux et dispose d’une grande capacité de parking.