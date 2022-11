Elle répond à un appel de profonde détresse de Sharon Cohen, qui dirige un refuge pour animaux en Israël, "Starting over sanctuary", écœurée par la violence inouïe et la brutalité sur de malheureux ânes dans la région de Gaza. Sharon ne pouvait se résoudre à rester un témoin impuissant du cauchemar de ces animaux sacrifiés essentiellement pour leurs peaux, exportées en Chine, et elle a donc décidé de réagir.

L’association zoo-refuge La Taniere en France s’est montrée sensible au travail de Sharon et a décidé de prendre une part très active à cette opération de sauvetage en accueillant 200 ânes dans leur zoo refuge et en s’engageant à les confier à des associations de protection animale en France et en Belgique.

28 de ceux-ci sont partis de Chartres lundi matin et sont arrivés dans l’après-midi au refuge "100 chevaux sur l’herbe" à Couvin.

La logistique pour acheminer ces 200 pauvres bêtes a pu être possible uniquement avec des dons privés.

Marc Beelen, du refuge "100 chevaux sur l’herbe" explique: "Nous nous attacherons bien entendu à leur donner tout le meilleur. Tous les ânes jeunes seront mis en adoption. Notre service d’inspection veillera avec la plus grande vigilance à leur bien-être jusqu’à la fin de leur vie. Les ânes plus âgés connaîtront la générosité de cœur des membres de notre équipe jusqu’à la fin de leur existence en terminant leur une vie dans notre domaine."

Il lance également un appel à ceux qui auraient suffisamment de terrain et souhaiteraient adopter un âne. N’hésitez pas à contacter l’association qui vous informera des conditions d’adoption.

Info: 100 chevaux sur l’herbe Marc Beelen – bravecheval@yahoo.fr – 060/399 220