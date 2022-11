Le patrimoine religieux à l’honneur à Thuillies

D’abord, une exposition montée en partenariat avec l’Espoir Thulisien a permis de découvrir des statuettes de plusieurs saints et saintes. Sous une verrière, se côtoyaient Philiomène, la patronne des causes perdues et des femmes enceintes, Brigide, invoquée pour soigner les lépreux, Feuillein, Roch ou encore Cécile et Marie d’Oignies. Des panneaux indicatifs présentaient les différentes chapelles du village.

Ensuite, une promenade de 5 ou 8 kilomètres proposait de découvrir les chapelles et potales. Les participants ont pu par exemple découvrir, à l’angle de la Cour et la rue de la Garenne, la chapelle Saint-Laurent, édifiée par la famille Staumont-Masy, propriétaire de la ferme de la Cour. Un peu plus loin, dans la rue de la Victoire, les promeneurs ont atteint la chapelle Notre-Dame de Walcourt et la chapelle St Antoine. Entre-temps, des niches et potales se découvraient sur les façades de maisons, parfois à hauteur d’homme, parfois au pignon sous les toitures.

Ce parcours a permis aux participants de prendre conscience de l’importance de ce patrimoine religieux, parfois hélas mal entretenu. "Que voulez-vous, cela dépend aussi des propriétaires de terrains sur lesquels ces édifices sont construits, a observé Marc Catoir. Mon père était athée et pourtant, mes parents entretenaient chaque année la chapelle à côté de la maison. L’hiver, maman rentrait les saints pour les préserver de la gelée", se souvient ce Thulisien pur jus, qui a évoqué une époque lointaine où trois processions se déroulaient chaque année dans le village.

La longue distance a conduit les promeneurs au hameau de la Houzée pour (re)découvrir le calvaire Saint-Martin datant de 1851 et sa chapelle reconstruite en 1968. La fin du parcours conduisait au hameau d’Ossogne où un édifice de style gothique date des XVIe et XVIIe siècles. Classée depuis 1978, la chapelle renferme une richesse patrimoniale appréciable à l’instar du retable en bois datant de la fin du XVe siècle. Andrée Demeulemeester a détaillé avec passion chacun des trésors présents dans cet édifice, qu’elle connaît sur le bout des doigts depuis septante ans.