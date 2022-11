Il est vrai que tant les adultes que les enfants ont rejoint le village de Toine Culot en nombre. Tous et toutes étaient pour l’occasion, revêtus de leurs plus beaux et originaux déguisements. Vraiment, il était très difficile pour les amateurs de grands frissons de trouver encore une toute petite place de parking dans le village ce dimanche après-midi. Afin de rendre l’accès facile aux différents musées, le petit train de Nismes était à la disposition de tous. Tout était facilité pour passer une magnifique journée sous un soleil quasi printanier.

De longues files d’attente

Dès leur arrivée, les nombreux visiteurs commençaient par faire la file devant l’Espace Arthur Masson. Des centaines de personnes étaient amassées devant la fontaine et attendaient le moment pour entrer dans la salle. Là, le préposé à l’accueil leur expliquait qu’on entrait dans le musée du tribunal de Trignolles où devait avoir lieu un grand procès de sorcellerie: la torture. En effet, ces braves dames étaient torturées afin de leur faire dire qu’elles étaient des sorcières. Avec ce système, il est évident que toutes répondaient affirmativement. Elles étaient alors étranglées, pendues. On les brûlait, il ne restait plus que les cendres mais le soir d’Halloween, certaines revenaient. Bref, de quoi créer de grands frissons…

À l’Écomusée, les visiteurs assistaient au procès d’Anne Devillers, qui a été jugée par le Licot de Nismes et qui a répondu sous la torture. On y voit aussi dans le domaine de Barnabo, un être maléfique qui vit dans les entrailles de la terre et qui se nourrit d’enfants qui vont dans la forêt. On y rencontre également le géant Sanderman qui fait plus de 2 mètres.

Quant au musée du Petit Format, il présentait l’histoire d’un bébé qui a la tête de Mona Lisa. Tous les gens qui connaissent cette histoire meurent !

Au musée du Malgré Tout, c’est le fantôme d’Ariane qui était à l’honneur: il suffisait de suivre son fil mais aussi la gorgone Méduse, dont les yeux ont le pouvoir de pétrifier tout mortel qui croise son regard.

Chacun en respectant son domaine d’étude, les musées ont fait frissonner leur public, une fois de plus en poursuivant l’un de leurs objectifs: transmettre et divertir.