Le premier film sera donc projeté le 3 novembre. Bigger Than us trace le portrait d’adolescents audacieux et engagés qui luttent pour le climat, la liberté d’expression, la justice sociale, l’accès à l’éducation ou l’alimentation à travers le monde…

La deuxième rencontre est prévue le 10 novembre, il sera question de rewilding ou "ré-ensauvagement'". Le film L’Europe à la reconquête de la biodiversité présentera l’intérêt de réintroduire de grands animaux comme les bisons, les chevaux sauvages, les ours. dans différentes régions d’Europe.

Pour la troisième séance, le 17 novembre, le public sera invité à s’interroger sur les questions de l’élevage industriel et du végétarisme avec Faut-il arrêter de manger les animaux ?.

La dernière projection, le 24 novembre, sera consacrée au film L’Éclosion low-tech. Les low-tech que l’on pourrait traduire par "sobriété technique" sont des technologies utiles, accessibles et durables qui visent à optimiser leurs impacts tant écologiques que sociaux ou sociétaux. Les débats seront menés par les animateurs de l’association L’Écran des Possibles.

www.100pour100rural.be entrée gratuite – réservation: info@centreculturelwalcourt.be