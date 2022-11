Les lots seront de plus ou moins 10m3 et se vendront aux enchères publiques.

Cette vente est réservée aux habitants domiciliés dans l’entité de Couvin. Un seul lot sera adjugé par personne au premier tour des enchères publiques, et aucune procuration ne sera admise lors de ce premier tour. La mise à prix sera de 30 euros et le paiement se fera par virement bancaire à l’administration communale. L’exploitation ne pourra commencer qu’à partir du 1er janvier 2023, les délais d’abattage vont jusqu’au 1er mai 2023 et les délais de vidange au 1er septembre 2023.

Les ventes de bois atteignent cette année des records, et même si c’est une aubaine en ces temps difficiles pour les communes qui grâce à ces ventes de bois renflouent leurs caisses, espérons pour les habitants de l’entité que le bon sens primera et que les prix ne s’envoleront pas trop.