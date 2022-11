Les archives de Viroinval se dévoileront au public, le week-end du 11 novembre, ce qui permettra facilement aux visiteurs de se rendre compte de l’intérêt de ces documents dépoussiérés.

Bernard Nain, l’archiviste bénévole de la Commune, est intarissable, tant son travail parmi la vieille paperasse de l’entité lui apporte des renseignements et des anecdotes. Dans l’ancienne gendarmerie de Vierves, devenue la Maison des Archives il y a juste dix ans, il a relaté pour nous son étonnant parcours entre les dossiers jaunis: "Au début, j’étais un consommateur d’archives, nous explique-t-il. Tout a commencé en août 1986. Je venais d’être papa et, comme souvent en pareil cas, on se projette vers l’avenir autant que vers le passé lorsque l’on vit un pareil événement. J’ai donc voulu me renseigner sur ma généalogie. J’ai consulté les archives, au château Licot. J’ai découvert que j’avais un aïeul garde champêtre. De là, je me suis intéressé à l’histoire locale…"

Mais au fil de ses recherches, il se rend compte de la façon désastreuse avec laquelle la Commune entretient sa mémoire administrative. "Quand j’ai posé des questions sur les documents relatifs aux gardes champêtres, j’ai reçu des réponses très variées. Certains me disaient qu’il n’y avait rien, d’autres que cela existait mais qu’ils ne savaient pas où c’était. J’étais bloqué dans mes recherches alors que je savais qu’il devait y avoir des documents quelque part."

En novembre 1997, il crée le cercle d’histoire d’Olloy avec Bruno Buchet, futur mayeur, qui est conseiller communal à l’époque. "Et c’est là que les choses ont changé. J’ai compris que les archives s’ouvraient surtout si on avait un piston pour y accéder. Monsieur Tout-le-monde n’avait aucune chance de les consulter. À l’époque, Bruno Buchet m’a même donné une boîte d’archives de Dourbes, pour que je puisse la consulter. Or, c’est comme cela que des documents disparaissent ! Aujourd’hui, par exemple, il n’y a aucun document sur le château de Vierves dans les archives communales. Ça a dû disparaître, de la même façon…"

Bruno Buchet, comme Bernard Nain, est passionné d’histoire et, foisonnant de projets pour l’entité dont il deviendra bourgmestre, il nourrit l’idée de rassembler toutes les archives en un seul endroit. "Il m’a fait comprendre que s’il n’y avait pas quelqu’un pour gérer cela et pour réglementer leur accès, on reviendra au système défaillant de l’époque. Je me suis alors lancé. Avec le recul, c’était une pure folie au regard de la masse de travail que cela représentait."

Un tri des archives dans des conditions difficiles

Le 29 mars 2004, Bernard Nain est donc nommé archiviste bénévole. Il travaille et habite Bruxelles mais il passe week-ends et congés entre Nismes, Olloy et Oignies, où se trouvent des documents. "Les conditions étaient difficiles. À la cure d’Olloy, l’abbé Nahimana me laissait accéder volontiers au grenier mais en hiver, il y faisait un froid glacial tandis que c’était un sauna en été. Des ouvriers communaux m’apportaient des boîtes avec leurs souliers boueux: il fallait tout nettoyer derrière eux. Des pigeonneaux y nichaient et apportaient des puces…"

Puis vint un heureux vendredi 13, en juillet 2012. "Le jour de gloire est arrivé", s’amuse-t-il. Une Maison des archives a été inaugurée. C’est là que sont concentrées toutes les traces écrites du passé de la Commune, avant les fusions.

Des centaines de boîtes, consultables par tous

Bernard Nain a tout trié et répertorié: chaque lettre, chaque ordonnance, chaque affiche. Des centaines de boîtes à archives sont depuis consultables à Vierves, dans l’ancienne gendarmerie. "La Maison des archives est souvent fréquentée par des chercheurs ou pour des recherches généalogiques, voire par le Légendaire d’Olloy."

Dans le cadre du dixième anniversaire de ce service, Bernard Nain et l’échevine Morgane Lapôtre voudraient l’ouvrir davantage au grand public. "C’est une façon de mettre en valeur le travail de Monsieur Nain, explique cette dernière. Il faut venir ici pour se rendre compte du travail fourni et de la valeur de ces archives."

L’ampleur de la tâche accomplie est manifeste en effet. Au fil des salles s’étendent les boîtes des anciennes communes, toutes répertoriées: 116 de Mazée, 61 de Le Mesnil, 163 de Treignes, 150 d’Olloy, 82 de Vierves, 144 de et 44 de Dourbes malgré l’incendie de 1914. Les archives de Oignies doivent encore être triées.

À cela s’ajoutent des documents fournis par les particuliers et par l’Écomusée, ainsi que les fonds des députés Roger Delizée, Martine Dardenne ou Jean-Marc Delizée.

À l’occasion de ces portes ouvertes, une exposition épinglera des documents étonnants, dans une série de domaines tels que l’occupation de 1815 après Waterloo, le développement du tourisme, une pétition pour réclamer le vicinal à Le Mesnil ou encore le développement du cinéma ou les élections.

Bernard Nain n’aurait pas assez d’une vie pour commenter les documents qu’il a mis une vie à trier.

Les habitants de Vierves peuvent visiter la Maison des archives le 11 novembre à 14h et à 15h30. Le grand public aura cette possibilité les 12 et 13 novembre à 10h et 14h. Attention, une réservation est nécessaire, les groupes étant limités. La durée de la visite est estimée à 1h30.

Des archives au livre

Passionné d’histoire locale, Bernard Nain a publié un épais ouvrage reprenant les faits émaillant les deux guerres mondiales dans chaque village de l’entité. «Des pierres et des hommes» sera disponible au prix promotionnel de 25 euros lors de ces portes ouvertes.

Réservation pour le 9/11 au 060 31 01 74 ; nathalie.mathys@viroinval.be