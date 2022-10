Mariembourg: un distributeur de pellets en vrac (vidéo)

Lui le dit: il y a une demande et, en quelques jours, des premiers clients ont déjà apprécié ce nouveau système de distribution de combustible.

"Le principe est très simple: on doit se munir d’une carte de fidélité, que l’on peut recharger après sur l’appareil, même avec quelques pièces de monnaie. On commande la quantité de pellets que l’on veut, de 5 à 15 kg (il faut compter une consommation d’un kg par heure pour un poêle, en moyenne). Soit on utilise son propre récipient, soit on achète un sac, à 0,8 euro. Puis les pellets sont acheminés avec une vis sans fin vers une balance, qui pèse la quantité demandée. Si 14,8 kg de pellets ont été acheminés, ils seront payés, exactement: le poids n’est pas arrondi."

Le tout verse alors dans le contenant et l’affaire est jouée !

Ce distributeur n’est-il qu’un gadget ? Après tout, la même société Eco-PBC avait inauguré, en 2013, le premier distributeur de sacs de pellets. Pourquoi ne pas se limiter à cet appareil, qui continue de remporter un beau succès, juste à côté de son nouveau petit frère ?

"Parce qu’il faut s’adapter au marché. Ce distributeur-ci permet aux personnes âgées de prendre de plus petites quantités, pour ne pas devoir porter 15kg. Et ce au même prix que le sac. Et puis il y a les gens qui, à la fin du mois, ramassent leur monnaie et font les comptes. En mettant quelques pièces dans le distributeur, ils peuvent récupérer de quoi se chauffer quelques heures si leur compte en banque est à zéro."

C’est un peu la marque de fabrique de cette société mariembourgeoise, installée juste devant l’usine Fagnes Pellet, son fournisseur: s’adapter aux besoins d’une clientèle qui ne roule pas sur l’or. "Nous sommes à Couvin, pas à Watermael-Boitsfort", nous explique-t-il.

Malgré un incendie dévastateur en février 2016, son entreprise poursuit sa croissance en tablant sur cette demande particulière d’une franche hélas croissante de notre population.

Ainsi, en 2011, elle a lancé le premier système de location de poêles à pellets. "Tout est venu du contact avec le client. Un jour, une dame âgée m’a demandé quel était le prix de l’un de mes appareils de chauffage. Quand je lui ai répondu, elle m’a dit qu’elle ne pourrait jamais débourser cela avec sa petite pension. De but en blanc, je lui ai demandé combien elle pourrait mettre par mois. 50 euros: je l’ai prise au mot et elle a payé le poêle par tranches de 50 euros."

Pascal Vermassen a dès lors développé le concept: la location d’appareils de chauffage, sur 24 à 72 mois, dans la perspective d’un achat, et sans passer par un crédit bancaire. " Pendant la période de location, toutes les pièces et la maintenance sont compris et au terme du bail, les gens sont propriétaires du poêle. Cela marche très bien avec les CPAS, par exemple.

Je loue plus de 675 poêles actuellement. J’ai pu engager du personnel. Nous sommes 8 dans l’entreprise. "

Voilà qui prouve que les "petites gens" aussi peuvent intéresser les PME, dans un créneau qui permet de faire du business en restant attentif aux besoins de cette population précarisée. L’avenir dira si ce pellet en vrac était une réelle demande d’un marché en pleine ébullition actuellement.