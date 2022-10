À cette occasion, beaucoup de personnes se sont jointes aux pompiers de Philippeville pour dire merci au lieutenant Philippart: bourgmestres, pompiers de la zone DinaPhi, amis et membres de sa famille.

Pour saluer une fin de carrière, on rappelle souvent les bons moments et on en profite pour dire les choses qui n’ont peut-être jamais été assez dites. C’est donc lors d’un discours que le major Lallemand, chef de corps de la zone, a évoqué en quelques lignes ce qui faisait de ce lieutenant un homme aimé et respecté de tous: "Il a démarré sa carrière en 1987, 35 ans au service des pompiers. En janvier 2019, nous lui avions proposé la direction d’un deuxième poste en plus de celui de Philippeville, celui de Cerfontaine. Il fallait avoir une motivation débordante et parée à toute épreuve pour supporter cette mission. Force a été de constater que notre choix de lui octroyer ce poste supplémentaire s’est avéré un choix judicieux. Patrick possède ce don de savoir communiquer et de garder l’église au milieu du village. Ce qui me manquera le plus, c’est que chaque lundi matin, le premier mail que je recevais sur ma boîte courriel était celui de Patrick. Il me faudra un bon moment pour m’habituer à ne plus en recevoir."

Patrick Philippart faisait en effet "partie des meubles" au sein de la zone. Le lieutenant va laisser un immense vide dans la zone DinaPhi mais après 35 années au service des hommes du feu, tous lui souhaitent un repos bien mérité.