Des textiles zéro déchet conçus à Thuin

"A la naissance de mon 2 enfant, je ne trouvais pas ce dont j’avais envie dans le commerce. Alors j’ai commencé à les fabriquer moi-même" explique Stéphanie Renard. Alors informaticienne, elle crée son site internet et se lance dans la commercialisation de sa petite production, en activité complémentaire. Elle se diversifie avec la conception de culottes et protections périodiques qu’adoptent de plus en plus de femmes soucieuses d’éviter le contact répété avec les produits chimiques. L’environnement, la santé ne sont pas ses seules préoccupations dans le développement de son entreprise. "Au-delà du zéro déchet qu’implique l’utilisation de produits lavables, j’ai à cœur de développer l’emploi local ". Le sien évidemment, mais aussi celui des trois employées qu’occupent désormais l’entreprise pour la fabrication des prototypes, la logistique, la communication et la commercialisation. Pour la production, elle fait appel à trois entreprises de travail adapté belges, parmi lesquelles l’Atelier Arthur Regnier à Lobbes. "On méconnait encore trop souvent la qualité du travail réalisé par ces personnes et près de chez nous ; et c’est important de les valoriser et de se dire que derrière les machines, il y a des humains que l’on peut croiser dans notre rue".

Écologique et économique

Souriante et optimiste, Stéphanie Renard se réjouit aussi de voir de plus en plus de communes ou structures d’accueil d’enfants promouvoir ou utiliser les couches lavables. "Quand on fait le calcul, même si l’investissement de départ peut paraitre élevé, c’est intéressant: 700€ lessive comprise sur 3 ans, c’est plus de la moitié moins que le coût des couches jetables. Et on peut étaler l’achat pour éviter de sortir une trop grosse somme dès le départ. Et pour les culottes ou protections périodiques, si on compte 100€ sur 10 ans, c’est vite rentablisé ! ".

Si elle insiste aujourd’hui sur l’aspect économique, c’est aussi parce que la crise et les inquiétudes financières qu’elle engendre impactent lourdement les achats durables. "Des commerces de ce type ferment les uns après les autres, et les ventes via mon site internet ont fléchi de 50%. J’avais pour projet de déménager vers un atelier plus grand que mon grenier dans les prochains mois – même si au fond, cela est aussi confortable d’être soi – mais il va falloir reporter. Ça, ce n’est pas grave, mais là, je fais surtout tout ce que je peux pour maintenir l’emploi." Et en cela, la jeune maman ne manque pas d’idée. "Pour les bébés, je voulais des couches colorées, joyeuses ; pour les culottes menstruelles, je travaille à les rendre plus élégantes, en variant les formes, en utilisant de la belle dentelle française par exemple". Dans son petit grenier transformé en atelier de couture, Stéphanie garde le sourire. Il faut dire qu’elle vient de recevoir un prix décerné par la Province du Hainaut aux entreprises dont toutes les composantes intègrent le critère de développement durable. "Cela m’offre une nouvelle visibilité, m’ouvre de nouveaux contacts, et ça, c’est vraiment valoriant et motivant " conclut Stéphanie Renard.

Des initiatives qui donnent des idées à d’autres entrepreneurs

Pour la 9e année, la Province du Hainaut récompense des activités hennuyères exemplaires en matière de développement durable, portées par des acteurs publics ou privés issus de différents secteurs (social, environnement, culture, économie circulaire et classique, tourisme…). La Province met ainsi en lumière les entreprises qui ont réussi l’intégration au quotidien des aspects sociaux, environnementaux, économiques et de participation citoyenne dans leurs projets. L’objectif est que ces entreprises hennuyères servent ensuite de modèle et s’étendent sur le territoire provincial et national.

NBRU Stéphanie Renard, créatrice le La Renarde, entreprise de textile zéro déchet, fabriquant des couches et protections périodiques lavables, à Thuin

Outre le 1er Prix Horizons (remis à la Ferme du Buis à Barry, près de Tournai), et le Prix du public (attribué via le site web de l’événement à la Chèvrerie de la Croix de la Grise à Havrinne, Tournai), un double Prix étaient décernés par des étudiants ayant dans leur cursus la responsabilité sociétale des entreprises, l’ingénierie et l’action sociale. Ceux de Condorcet ont sélectionné la Chèvrerie de Havrinne et ceux de l’UMons ont porté leur choix sur l’entreprise de textiles zéro déchet La Renarde à Thuin.

www.hainauthorizons.be https ://larenarde.be/

Les marcheurs thudiniens pourront être habillés par La Grenadière

La chute des ventes force la jeune entrepreneuse à revoir ses plans. Sa passion pour la couture et son admiration pour les marches folkloriques lui ont vite donné une idée: fabriquer des costumes pour les marcheurs. "Cela faisait longtemps que j’avais cette envie ; j’adore voir tous ces costumes lors de la marche Saint-Roch. Là, j’ai un peu de temps pour mettre en œuvre cette idée de coudre des tenues pour les marcheurs" se réjouit Stéphanie Renard.

"J’ai trouvé un premier patron, qui m’a permis de réaliser cet essai, un costume de soldat du 1er Empire ". Ce premier résultat, associé au fait qu’il y a de moins en moins d’artisans spécialisés dans ce domaine, la convainc d’aller plus loin.

"J’ai suivi des modules de formation en stylisme-modélisme, je sais donc maintenant créer mes propres patrons". Ce qui lui permet de rester dans la ligne de son entreprise: créer et réaliser en local. Elle a dû aussi trouver de nouveaux fournisseurs, les tissus étant évidemment différents de ceux utilisés pour les couches et culottes. "Les compagnies ont de bonnes adresses, pour les gabardines, les lainages. J’ai notamment trouvé une entreprise pour le lainage, pas en Belgique malheureusement, mais en Italie, pays réputé pour la qualité de ses tissus ".

Cette diversification rencontre aussi un autre objectif de Stéphanie Renard: créer, et maintenant préserver, l’emploi local développé avec La Renarde. "Une fois les premiers essais réalisés, il restait à trouver un nom, un logo, et c’était parti". Pour cet univers gentiment guerrier, l’appellation La Grenadière a vite émergé dans la tête de la jeune entrepreneuse qui se dit convaincue de l’intérêt de sa nouvelle activité. "La Boîte à couture a fermé ; les tailleurs se font rares. Or, à côté des louageurs, il y a une place pour l’achat. Certains marchent depuis toujours et ne s’arrêteront pas, il peut donc être intéressant pour eux d’avoir leur propre costume".

Le Nouvel An thudinien aura lieu dans un peu moins de 8 mois, le temps pour la jeune femme de faire connaître sa nouvelle compétence. La prochaine Saint-Roch pourrait ainsi offrir une jolie vitrine à sa petite entreprise.