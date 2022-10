Viroinval: du renouvelable, coûte que coûte

Le premier dossier est nouveau. Il fait son apparition au budget dans un contexte pourtant difficile, où personne ne sait quel sera l’avenir, tant pour payer les factures à l’ordinaire (électricité, chauffage, salaires) qu’à l’extraordinaire (investissements), pour ce qui concerne l’augmentation des prix des matériaux.

"En fait, lors d’un échange avec les responsables du club de football de Nismes, ils nous ont expliqué qu’ils allaient certainement rencontrer de grosses difficultés pour payer leurs prochaines factures d’électricité, car ils arrivent à la fin de leur contrat fixe, a expliqué Baudouin Schellen, bourgmestre. Nous avons donc pensé qu’il serait intéressant de placer des panneaux photovoltaïques pour réduire ces factures au plus vite. Nous le faisons dans l’urgence car si l’équipement est installé avant la fin 2023, le club peut bénéficier d’un compteur tournant à l’envers. Sinon, ce sera un compteur intelligent, rentable uniquement via une autoconsommation. Or, consommer en pleine journée n’est pas possible pour un club de football qui n’a des activités qu’en soirée. Un compteur qui tourne à l’envers est donc la solution la plus indiquée dans ce cas-ci."

Et pourquoi pas dans les autres clubs, ont questionné les élus du groupe Pour en séance du conseil. "À Nismes, la toiture est idéalement orientée, a ajouté le mayeur. Et Nismes est le seul club à organiser des entraînements autant de fois sur la semaine. L’investissement est donc très intéressant dans ce cas-ci. Je ne pense pas qu’on aurait le même retour sur investissement dans un club qui n’utilise son éclairage que deux fois deux heures par semaine."

Une somme de 15 000 euros est envisagée dans ce cadre. Elle sera déboursée par le club et la Commune remboursera la somme.

Une chaudière plus chère

Et puis il y a la chaufferie-bois et ses incertitudes. Ce projet envisage l’installation d’une chaudière collective derrière l’administration communale. Elle produira de la chaleur pour l’administration, le château Licot, l’école et la salle à aménager dans l’ancienne chapelle.

"On a mis un an pour instruire ce dossier, explique Baudouin Schellen. Dès lors, les pris ont augmenté, pour atteindre maintenant un total de 310 000 euros, soit 78 000 euros de plus."

Cette mauvaise nouvelle n’est rien à côté des deux épées de Damoclès qui pèsent sur la promesse de subventions, qui s’élève à 80% de l’investissement.

"D’abord, le dossier ne répond pas exactement aux critères imposés par la Région wallonne. Notre auteur de projet préconise des ballons plutôt que des échangeurs de chaleur qui nous sont imposés. Si la Région impose cela, c’est pour des raisons techniques quand il s’agit de diffuser de la chaleur dans des propriétés différentes. Or, la particularité ici est que tous les bénéficiaires sont des bâtiments communaux. Nous verrons donc si la Wallonie accepte cette petite entorse aux conditions, vu les circonstances et en sachant que le prochain appel à projets du genre n’imposera plus cela."

Si le dossier passe ce premier cap, une deuxième difficulté administrative sera à gravir: "Le subside est lié à l’engagement d’un conseiller en énergie à l’administration communale. Malheureusement, nous n’en trouvons pas, malgré nos appels. Vu la pénurie de main-d’œuvre, les gens ont le choix parmi les employeurs et ils préfèrent travailler dans le privé, où ils sont mieux payés. Nous, nous sommes tenus aux barèmes officiels et nous ne sommes pas compétitifs. Donc, nous n’avons pas ce conseiller. Encore une fois, il faut voir ce qu’en dira la Région…"

Malgré cela, Baudouin Schellen reste serein: "Même si nous essuyons un refus pour ce subside, le projet restera rentable, surtout au vu de l’évolution actuelle des prix. Disons qu’il serait rentabilisé en douze ans plutôt que six."