Un grand plan énergie solidaire à Sivry-Rance

Neuf axes ont été dégagés pour réduire la consommation de mazout et d’électricité. Dans les é coles, la température sera réduite à 19°, avec un thermomètre installé dans chaque classe, et elle sera encore diminuée durant les congés désormais allongés. Au-delà des économies directes, les enfants seront sensibilisés à la cause via les cours de philosophie et citoyenneté et le conseil communal des enfants. Enfin, parce que le souci climatique ne se limite pas au chauffage, les écoles sont encouragées à préférer les activités locales lors des sorties scolaires. "Nous disposons de belles propositions pédagogiques dans la région " souligne le bourgmestre Jean-François Gatelier au conseil communal. Une série de mesures concernent les bâtiments communaux et paracommunaux. Dans chacun, un référent énergie est désigné ; il sera chargé de relever les dépenses énergétiques et ce qui peut les diminuer. Le personnel isolé sera regroupé, par exemple, un employé de l’ALE ira dans les bureaux de l’ADL, une employée au Travaux reviendra à la maison communale… L’occupation des différents sites sera limitée à 7 h-17 h, ce qui concerne essentiellement le service nettoyage qui intervenait plus tôt. Les tarifs du lavoir du CPAS vont être augmentés de 20%, sauf pour les seniors et bénéficiaires sociaux. Enfin, la commune étudie l’installation de capteurs GPS sur les véhicules communaux et va conscientiser le personnel à leur utilisation rationnelle. Enfin, un leasing vélo électrique encouragé par des mesures fédérales sera proposé au personnel communal et paracommunal. "Ce ne sera pas considéré comme avantage en nature et le vélo pourra être utilisé à titre privé" précise Jean-François Gatelier.