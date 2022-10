Murtre de Morialmé: pas de libération demandée en chambre du conseil

Vendredi matin, Cindy Mascaux (38 ans), accusée d’avoir donné un coup de couteau mortel à son compagnon John Custers (37 ans), le vendredi 21 octobre en soirée, est passée en chambre du conseil. À cette occasion, la défense n’a pas demandé la libération de sa cliente. "Au regard des éléments du dossier et des déclarations de ma cliente, il y a évidemment beaucoup de choses à plaider", nous a expliqué Me Sandrine Thirion. "Nous nous sommes longuement attardés sur la situation de Mme Mascaux et sur les circonstances particulières qui ont mené à ce drame. Notre cliente assure qu’elle a régulièrement subi des violences de la part de son compagnon et que, ce soir-là, elle n’a évidemment jamais eu l’intention de donner la mort. Elle s’est sentie en danger et elle s’est défendue pour fuir."