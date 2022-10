Statu quo pour les taxes et impôts

D’autres points n’ont été qu’une formalité, mais d’autres ont traîné en longueur et pas toujours ceux qu’on croit. Ainsi, les différents budgets de fabriques d’église pour 2023 passaient sous la loupe des conseillers. La fabrique d’église de Beaumont prévoit une intervention de 36 325 € à l’ordinaire et 16 000 € à l’extraordinaire, celle de Barbençon prévoit une intervention de 7 865 €. Il faut compter sur 6 920 € pour Thirimont, 1 636 € pour Renlies, 5 642 € pour Strée, 2 171 € pour Solre-Saint-Géry à l’ordinaire plus 2 750 € à l’extraordinaire, et enfin 4 714 € pour Leugnies à l’ordinaire et 2 000 € à l’extraordinaire. Au-delà des chiffres, quelques explications font traîner la séance, comme celle donnée par l’échevine en charge des cultes, Béatrice Fagot, sur les cloches de Leugnies qui sonnent faux à cause d’un cuir détendu…

Location des salles

Le débat contradictoire, c’est bien et même utile. Mais quand on passe à l’improvisation, cela finit par fatiguer. On a vécu ce mardi soir un bel exemple quand il s’est agi d’arrêter les redevances, exercices 2023 à 2025, pour la mise à disposition des salles communales. Le collège veut que ces salles soient gérées en bon père de famille en responsabilisant les locataires. La crise énergétique devenant une donnée non négligeable, certains tarifs sont à revoir. D’où la proposition d’instaurer une caution en matière de consommation énergétique de 300 à 500 €, et ce en dehors du tarif habituel de location et de la caution dégâts. Ce qui amènerait certains organisateurs et locataires à avancer une somme conséquente avant toute activité.

Bien vite, le débat devient une véritable cacophonie, chacun émettant ses interrogations et apportant sa solution. De tous ces sons de cloche, le mayeur tient à retenir la remarque de Geoffrey Leurquin (ARC) qui souligne les erreurs de calcul du collège. Erreur consistant à réclamer bien trop pour la caution énergétique. Les idées fusent dans tous les sens pour finalement qu’on puisse s’accorder sur la règle suivante: maintien des tarifs de location, diminuer de 50% la caution et laisser le collège étudier l’acompte pour les dépenses d’eau et d’électricité. Bruno Lambert conclut: "On ne veut pas flinguer les locataires mais les finances communales n’autorisent pas l’aventure."