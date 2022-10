À cette occasion, Éléonore Malice, du parc naturel Viroin Hermeton, a détaillé l’intérêt d’un tel GAL, qui vise à concrétiser une série de projets émanant de citoyens et d’ASBL de terrain, avec des subventions annoncées à 1,785 million d’euros en quatre ans. 90% de la somme seraient financés par des fonds régionaux et européens et 10% par le parc naturel. Les Communes partenaires n’auraient pas à porter la main à la poche.

Pour Éléonore Malice, ce projet de GAL serait très complémentaire à celui du parc naturel, plutôt dédié à la conservation de la nature. Ici, il s’agirait plutôt de mener des dossiers de mobilité, d’alimentation en circuit court, de cohésion sociale, d’agriculture ou forestiers.

Néanmoins, la présentation a recueilli une réaction plutôt sceptique de la part de la conseillère indépendante Delphine Lebon: "Un tel montant, d’abord, ce n’est pas rien par les temps qui courent. Et c’est énorme pour créer un GAL alors que d’autres existent autour de nous, a-t-elle réagi. Pourquoi en créer un nouveau alors que l’on pourrait simplement rejoindre celui de l’Entre-Sambre-et-Meuse ou celui de la Botte ?"

Elle pointe des projets qui débordent de ces GAL, sur les territoires de la région couvinoise: la vente de produits du terroir via Coopesem ou le projet CADI, par exemple. "Et par ailleurs, nous avons déjà le guichet de l’énergie, la Wartoise, Mobilesem, divers projets en circuits courts ou les CPAS. C’est une nouvelle couche de lasagne qui s’ajoute et je ne suis pas sûre que la population s’y retrouve. In fine, ce sont toujours les mêmes citoyens et les mêmes associations qui prennent part aux assemblées. C’est une sorte de bureaucratie céleste."

Cécile Patris, directrice du parc naturel, évoque l’intérêt de travailler avec les deux Communes déjà partenaires dans le cadre du parc avant que Baudouin Schellen sorte l’argument fondamental qui justifie la création d’un nouveau GAL: "Plus il y a de communes dans un seul GAL, plus le subside est dilué."Donc, autant avoir trois fois 1,85 million en Entre-Sambre-et-Meuse plutôt que deux…

Un bémol pourtant: l’enveloppe du programme européen Leader est fermée. Il ne peut y avoir que 20 GAL en Wallonie. Si un nouveau est créé, cela ne peut être qu’au détriment d’un autre. "Mais certains ne souhaitent peut-être pas être reconduits, ailleurs", glisse le bourgmestre.

Le projet a recueilli l’unanimité, malgré une crainte du groupe Pour. Jean-Marc Delizée a émis un doute en constatant que le GAL est composé majoritairement de partenaires privés et que les Communes, finalement, n’auront que peu à dire dans la conduite des dossiers. "Mais chaque intervention sur le domaine public devra nécessairement faire l’objet d’un accord du pouvoir local", a rassuré Cécile Patris. Moyennant une synergie avec l’ensemble des acteurs locaux, Viroinval acquiesce à la création de ce nouveau GAL.