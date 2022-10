Chimay: un cabinet de curiosités pour retracer les 500 ans de l’étang de Virelles

L’étang a également fourni du travail à de nombreux artisans et fermiers: vanniers, rempailleurs de chaises, chaumiers, sabotiers, récolte de foin et de litière pour le bétail… L’hiver, quand le froid fige tout, le plan d’eau était fréquenté par les patineurs sur glace, tandis qu’en été, des baigneurs venaient s’y rafraîchir.

Dès 1900, le tourisme se développe pour atteindre son apogée dans les années 60. Place aux plaisirs nautiques avec le club de voile et ses régates, aux pédalos et aux barques à moteur. L’horeca y trouve son compte avec le Pavillon norvégien qui devient le café-restaurant "La Plage" mais aussi le Pavillon Artic et la Frégate. Dans la rue menant à l’étang, les établissements se multiplient: Chez Edgar et Madeleine, le café des Touristes, l’hôtel-restaurant Le Moderna.

Prêt au printemps prochain

Mais dans les années 70, le tourisme s’essouffle. Les infrastructures sont vieillissantes. Un projet d’énorme village de vacances n’aboutit pas.

Nous sommes en 1983 et l’étang de Virelles va alors connaître une nouvelle vie avec la création d’une réserve naturelle par Natagora et le WWF. Depuis 40 ans, le site a pour vocation de concilier tourisme, conservation de la nature et sensibilisation à l’environnement.

"Cette riche histoire, nous souhaitons l’expliquer et l’exposer au grand public par le biais d’un cabinet de curiosités, annonce Anne Sansdrap, la responsable de la promotion de l’Aquascope de Virelles. À partir de décembre, l’Aquascope Virelles entrera dans une première phase de travaux pour améliorer l’accessibilité et l’accueil de ses visiteurs. Une passerelle sera construite depuis la route pour accéder directement au bâtiment. Les espaces d’accueil et la boutique seront rénovés. Et nous en profiterons pour créer un espace muséographique en accès gratuit, sous la forme d’un cabinet de curiosités, pour retracer les 500 ans d’histoire de l’étang de Virelles. La passerelle donnera un accès immédiat à cet espace. Nous espérons que l’ensemble sera prêt au printemps prochain."

Pour créer ce musée, l’Aquascope a besoin de photos, de documents, d’objets, de témoignages... Autant de trésors cachés dans le fond d’un tiroir ou dans un grenier. Présente à Virelles depuis 30 ans, Anne Sansdrap a commencé, voici deux ans, à acquérir des cartes postales anciennes relatives à l’historique et aux activités liées à l’étang. Elle en possède aujourd’hui plus de 300, ainsi que divers objets comme des plaques émaillées, d’anciens tarifs ou encore deux anciens pédalos, offerts par un particulier, qui ont navigué sur le plan d’eau.

Un appel à la population

Mais l’Aquascope aimerait étoffer cette collection avec d’autres éléments relatifs à son passé: photos de famille, anciennes brochures, paniers en osier, outils pour travailler le fer, vieilles barques ou cannes à pêche, nasses, oiseaux empaillés, objets souvenirs vendus autrefois à la boutique du lac de Virelles, jouets d’enfants flottant sur l’eau, maillots de bain d’antan, patins à glace…

"Pour récolter ces trésors du passé, nous lançons un appel à la population de la région, reprend Anne Sansdrap. Les gens peuvent nous confier ces objets en don ou sous forme de prêt. Nous sommes aussi intéressés par des témoignages de gens qui ont connu ou fréquenté l’étang lors d’une excursion, une partie de pêche, une baignade, une balade en pédalo ou qui ont travaillé sur place. Ces souvenirs seront enregistrés et diffusés. Nous nous adresserons aussi aux cercles d’histoire et aux associations locales. Au fil du temps, ce cabinet de curiosités continuera d’évoluer en fonction des nouveaux apports. Le but est de l’installer dans la durée."

De quoi transmettre la fabuleuse et riche histoire de l’étang de Virelles aux générations futures.

Contact: Anne Sansdrap au 060 21.12.52 - anne.sansdrap@aquascope.be - www.aquascope.be