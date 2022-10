Un camion de dons en partance de Walcourt vers l'Ukraine

Après avoir travaillé au centre de vaccination, les bénévoles, chapeautés par le Dr Delzenne, ont récolté des dons en faveur de l’Ukraine. "Il s’agit principalement de matériel médical et de soin, mais aussi de vivres non périssables et de vêtements qui ont été stockés et triés à proximité de l’Hôtel de Ville avant d’être acheminés dans le hall relais qui sera occupé par la zone de secours Dinaphi", explique la bourgmestre Christine Poulin (PS).