Possédez-vous des documents sur l’église de Renlies ?

Cette année 2022, l’église de Renlies, créée en 1572, fête son 450e anniversaire. Les 12 et 13 novembre elle célébrera cet anniversaire avec une exposition et des conférences. L’exposition sera accessible les deux journées, le samedi 12 de 13 h à 20 h et le dimanche 13, de 10 h à 18 h. Au programme, également donc deux conférences : le samedi à 15 h, « L’église de Renlies, un témoin remarquable de l’architecture religieuse en milieu rural » par Michel de Waha, professeur émérite à l’ULB. Ensuite, le dimanche toujours à 15 h, une seconde conférence abordera « Le Retable de Renlies, un trésor d’art religieux du XVIe siècle » par Bernard Cuisenaire, président de la Fabrique d’Église.