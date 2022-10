Philippeville: André De Martin va-t-il céder le mayorat à son fils?

André De Martin ne se représentera plus

Le même cas de figure pourrait se présenter à Philippeville où la situation est étrangement semblable. De fait, le bourgmestre André De Martin pourrait légitimement démissionner de son mandat pour laisser sa place à son fils (il siège au conseil de l’action sociale) qui avait obtenu, en 2018, le deuxième score de la liste Agir Ensemble (en coalition avec le MR) avec 687 voix.

Mais qu’en pensent les intéressés ? "Je n’ai encore pris aucune décision mais je réfléchis aux différentes hypothèses depuis déjà un certain temps, répond André De Martin. L’année prochaine, j’aurai 70 ans. Et je dois avouer qu’à cet âge, je n’ai plus envie d’assumer un mandat après les élections de 2024. Et d’un autre côté, je ne veux pas non plus me mettre en fin de liste pour être élu et refuser d’occuper une responsabilité. Ce n’est pas correct pour les électeurs. En outre, depuis que j’ai commencé la politique en 1982, j’ai toujours augmenté mon nombre de voix. Pour terminer ma carrière politique, je ne tiens pas à partir avec moitié moins de votes."

Les choses sont donc claires: André De Martin ne se représentera pas aux prochaines communales. Mais quittera-t-il sa fonction mayorale avant ? L’intéressé reste sibyllin. Mais on sent que le sujet est loin d’être tabou. "Nous verrons l’année prochaine", annonce-t-il.

Le fils se dit prêt

Et le fils, Jérémy (35 ans), quelle est sa position ? "Si mon père devait démissionner en tant que bourgmestre avant 2024, je suis prêt à assumer cette fonction, assure-t-il sans hésitation. Quand on est deuxième de la liste, on est toujours dans les starting- blocks. Je suis motivé et je m’entends bien avec tout le monde dans l’équipe dynamique et compétente qui est au pouvoir actuellement. Si le cas se présente, je mettrai tout mon enthousiasme au service de la Commune."

Jérémy De Martin assure que sa profession de libraire et sa vie familiale n’entraveront pas un éventuel mayorat. "À moi de prendre mes dispositions, insiste-t-il. Cela ne me fait pas peur. Si le cas se présente, je serai bourgmestre à temps plein. Le fait que l’on travaille aujourd’hui en équipe au sein du collège, beaucoup plus qu’avant, facilite aussi les choses." Quant aux accusations de népotisme qui pourraient survenir, le jeune homme les balaie d’un revers de la main: "Les voix obtenues aux élections communales, je ne les ai pas volées !" Reste à André De Martin à prendre sa décision. Laquelle ? L’avenir nous le dira…