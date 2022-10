La Botte du Hainaut limite l’éclairage public la nuit

Cette décision aura également un impact sur les illuminations durant les fêtes de fin d’année: "Pour celles raccordées à l’éclairage public, les horaires seront forcément les mêmes". Le bourgmestre annonce également une rationalisation de ces lumières festives: "Nous n’en placerons probablement pas partout, ni dans les mêmes quantités". Les pouvoirs publics doivent nécessairement montrer le bon exemple et faire preuve de bon sens, alors que bon nombre de citoyens auront du mal à honorer leurs factures d’énergie.

La Saboterie sabotée ?

Dans un tout autre registre, la longévité et l’impact des travaux de rénovation de la Rue de la Saboterie à Seloignes commencent à agacer les riverains. interpellé à ce sujet, le conseiller Jean-Marc Monin demande: "A-t-on un délai pour entrevoir la sortie du tunnel ?". L’échevin des travaux, Frédéric Crowet, rappelle alors: "C’est l’entreprise (Delid, NDLR) qui est maître du chantier. De notre côté, on peut lui relayer les nombreuses doléances que l’on reçoit, mais nous n’avons aucune prise". Il rappelle toutefois avoir demandé à l’entrepreneur l’installation d’un sens de circulation, il y a un mois: "Le lendemain, c’était fait. Avant cela, les voitures se croisaient et cela rendait la circulation dangereuse, voire impossible". Le bourgmestre Eddy Bayard va dans le même sens: "Une fois le chantier entamé, la commune n’a plus rien à dire. Mais, à l’avenir, nous demanderons obligatoirement l’organisation d’une réunion d’information pour tous les riverains, avant le début des travaux". Le chantier de la rue de la Saboterie est prévu pour une durée de 80 jours ouvrables, auxquels s’ajoutent les jours de pluie, pour intempéries. Débuté durant l’été, cette échéance arrive tout doucement. La fin du tunnel approche, mais reste inconnue.