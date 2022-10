Deux camions de déchets récoltés lors du Marathon de la propreté à Thuin

Et le moins qu’on puisse dire, c’est qu’il reste du chemin à faire. Les Thudiniens l’ont constaté en arpentant leurs rues et sentiers armés de sacs-poubelle, de pinces et de gants, pour traquer les déchets jetés par des inciviques. Jouets, sacs-poubelle noirs non conformes, restes de clôture, frigos, pneus, emballages alimentaires… la liste est longue et la collecte bien fournie. Les ouvriers communaux et les ambassadeurs de la propreté ont ainsi rempli pas moins de deux camions du service Travaux, lesquels ont ensuite été se décharger le long de la drève des Alliés.

L’objectif n’était pas de créer un nouveau dépôt sauvage mais, au contraire, de les exposer pendant un court laps de temps à la vue des automobilistes se déplaçant sur cet axe très fréquenté pour sensibiliser les pollueurs potentiels. Vendredi, ils ont été emmenés vers le parc à conteneurs.

Pour clôturer ce Marathon de la propreté, les deux agents constatateurs de la Ville ont sensibilisé les citoyens sur le marché du vendredi matin. Avant cela, en début de semaine, ils avaient distribué plus de 500 cendriers de poche, 200 distributeurs de sacs à déjections canines et des centaines de poubelles de voiture. Ces actions coups de poing ont eu lieu aux feux de signalisation de Gozée, à la sortie de l’athénée royal et sur les parkings des grandes surfaces du territoire communal.

En espérant que ces différentes actions portent leurs fruits et que la quantité de déchets jetés au bord des routes diminue drastiquement.