Des travaux à prévoir aux écoles de Strée et Solre-Saint-Géry

Solre-Saint-Géry

Autre école où l’on parle de travaux depuis déjà quelque temps, celle de Solre-Saint-Géry. Tout un temps, on a parlé de construire un nouveau bâtiment mais ce projet vient de passer aux oubliettes pour des problèmes de distances entre les implantations.

Alors pourquoi pas saisir une autre opportunité: la maison jouxtant la cour de l’école serait intéressante, mais elle est toujours occupée.

La Commune suggère d’acheter ce bâtiment en nue-propriété pour un montant de 100 000 €.

Bien entendu, en donnant garantie à Alice Lesoil qui habite toujours l’immeuble de rester usufruitière à vie et ce sans loyer réclamé. Qu’en faire ensuite ? Aménager, tout raser ? On n’en est pas encore là car les démarches vers le fonds de bâtiments scolaires ne seront pas des plus simples. Et Alice est toujours là !