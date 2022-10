Conseil communal de Walcourt: un projet pour la Truite d'Or et Gerlimpont

Trente-six points figuraient à l’ordre du jour de la séance publique du conseil communal de ce lundi soir, à Walcourt. Elle a débuté par la prise d’acte de la démission de la conseillère Aline Martens (Oxygène-Toi Autrement). Elle a été immédiatement suivie par la prestation de serment de son remplaçant, le Tarciennois Philippe Denis. "Avec votre départ, notre conseil communal perd un brin de jeunesse et d’originalité", a déclaré la bourgmestre Christine Poulin (PS). Parmi les nombreux sujets abordés, épinglons le projet de redéploiement du site de la Truite d’or et de ses alentours au lieu-dit Gerlimpont. "Pour mener à bien ce projet, nous vous proposons d’engager une procédure in house avec le Bureau économique de la province (BEP) pour ce qui concerne la maîtrise d’ouvrage", a déclaré Philippe Bultot (MR-EC). "Cinq lieux ont été déterminés sur le site: l’emplacement de l’ancienne salle, qui a été abattue, pourrait accueillir une halle ouverte et couverte pour la promotion des produits locaux. L’ancienne piscine pourrait accueillir une plaine de jeux sur la thématique de l’eau. Des tables de pique-nique, barbecues pourraient être aménagés sur la gauche du site. À Gerlimpont, l’ancien terrain de football pourrait accueillir un parking et une aire pour les motor-homes et un lotissement sur la deuxième partie du terrain de football. Un cheminement serait aménagé entre ces trois endroits. Le site de l’ancien abattoir, déjà reconnu par la Région wallonne comme site à réaménager, pourrait aussi accueillir un parking, un lieu d’accueil et, pourquoi pas, un bâtiment à l’avenir. Un état des lieux nous permettra d’affiner le projet", conclut Philippe Bultot.