Un prestigieux prix international récompense la Dr Kristien Van Acker

Le diabète est une maladie silencieuse en progression et ses conséquences sont parfois très graves: toutes les 20 secondes, une amputation majeure due au diabète est pratiquée quelque part dans le monde !

L’insulinothérapie existe depuis 100 ans, mais les soins préventifs et curatifs pour éviter l’amputation, l’une des complications les plus redoutées, n’existent que depuis 40 ans à peine. Il a été scientifiquement prouvé en 1986 que l’on peut offrir de meilleurs soins lorsque ceux-ci sont multidisciplinaires.

Le Dr Kristien Van Acker a été le premier médecin en Belgique à ouvrir une telle clinique à l’UZA, l’Hôpital Universitaire d’Anvers, qui a servi, par la suite, d’exemple dans plusieurs pays. Ensuite, son travail et sa détermination ne se sont pas arrêtés là avec le lancement du programme national de prévention, ainsi que la mise en place, à l’échelle nationale, de cliniques pour le pied diabétique. Elle a également participé à la fondation de l’école de podologie de Gand.

En tant que Présidente de D-Foot International, elle a mis au point des modèles d’éducation novateurs utilisés sur tous les continents, ce qui a permis de former plus de 10 000 prestataires de soins en huit années. Elle collaborait alors avec l’OMS, la Croix-Rouge internationale, l’IDF, la Fédération internationale du diabète, l’Association internationale de podologie et de nombreux autres organismes, dont le Rotary international.

Pour tout ce travail formidable, Dr Van Acker avait déjà été récompensée de plusieurs prix, tels que le prix “Paul Harris Fellow”, le prix européen, Indien et International. Aujourd’hui installée à Petigny et toujours spécialiste en diabétologie pour le réseau hospitalier Humani (CSF et ISPPC), elle conclut définitivement avec ce prix international américain son travail international de renom.