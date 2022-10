Nouvel escalier d’accès à la croix Cavillot à Yves-Gomezée

Léon Mouny a rappelé les faits tandis qu’une gerbe de fleurs était déposée au pied de la potale en mémoire de ces braves tombés au combat pour notre liberté. Une salve d’honneur a éclaté dans le ciel yvetois pour clôturer la cérémonie du souvenir au pied de cette croix.

La croix Cavillot

Le cortège s’est ensuite rendu sur le sentier bucolique conduisant au lieu-dit Les Sept Ponts. À cet endroit, une croix a été érigée dans le sous-bois en mémoire de Marcel Cavillot, résistant originaire de Florennes. Léon Mouny a remercié l’administration communale et en particulier l’échevin Matthieu Liessens (PS), en charge des associations patriotiques, pour l’aménagement d’un escalier conduisant à cette croix.

Le temps d’un verre au café Chez Eddy et la matinée s’est achevée par la visite à la troisième et dernière croix située au lieu-dit La Botte d’Yves, où un civil et un résistant ont également trouvé la mort.