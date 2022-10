Coup de couteau mortel à Morialmé: "on salit l'image de notre frère", disent les proches de la victime

Une relation toxique

Selon des témoignages recueillis par nos confrères de SudInfo, certains ne s’étonnent pas de ce drame. Ils décrivent un John Custers en des termes peu avenants. Selon ces personnes, il n’était pas tendre avec elle et était parfois violent avec sa compagne. Il est aussi question de consommation de drogue dure.

Un portrait peu flatteur qui fait bondir la famille de John Custers. "Mon frère n’était peut-être pas un ange, mais la victime, c’est quand même bien lui", rappelle avec force une de ses deux sœurs, Donna Custers. "La façon dont on le décrit nous blesse. Il est vrai qu’il a eu des problèmes avec la justice pour des problèmes de drogue et de bagarre. Mais c’était surtout un épicurien qui n’aimait parler que des choses agréables. Il aimait les restos, les vacances. Ces derniers mois, il ne pouvait plus travailler parce qu’il avait un problème à un genou."

Donna Custers revient sur le type de relation que Cindy Mascaux entretenait, depuis deux ans, avec son frère. "Ils avaient une relation toxique", souligne-t-elle. "Cindy faisait des allers-retours et quand elle était dans la vie de John, ils se retrouvaient seuls parce que la famille et les amis de John ne l’aimaient pas. Elle parlait mal aux gens. Elle avait fait le vide autour d’eux et voulait même qu’il vende sa maison de Morialmé pour partir en Espagne."

« Que la Justice fasse son travail »

Concernant les problèmes de drogue dure, elle admet que John en consommait. Mais elle assure que sa compagne était déjà consommatrice de drogues dures quand ils se sont connus et qu’elle buvait aussi beaucoup d’alcool.

"Mais leur relation ne se limitait pas à ça", reprend-elle. "Ils partaient régulièrement en escapades et avaient pour projet d’avoir un enfant. Mon frère avait même pris un rendez-vous chez un spécialiste."

Et de conclure: "Nous, sa famille, voulons seulement que la Justice fasse son travail et que l’on cesse de salir l’image de notre frère qui a perdu la vie".