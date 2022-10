Le conseil de Viroinval divisé sur une suspension de taxe pour les indépendants

Lors de l’approbation des taxes et redevances pour 2023, un bras de fer inédit a opposé les deux clans, à propos de la taxe sur l’enlèvement des immondices.

Delphine Lebon a proposé que la taxe soit suspendue pour les 175 indépendants inscrits comme tels dans l’entité, dans le cadre d’un geste devant les soutenir vu les difficultés actuelles.

S’est engagé un débat sur le fond. Pourquoi offrir un tel avantage à tous les indépendants alors que certains ne souffrent pas du tout de la crise ? Que faire pour les indépendants (coiffeurs, boulangers, bouchers) qui habitent le siège social de leur société et qui ne seraient pas visés par cette mesure de faveur ? Faut-il les inclure, en plus ?

Et puis cette question lancée par le conseiller Giovanni Claes (RéCit): "Pourquoi faire payer par l’ensemble des citoyens, qui sont également en difficulté, le coût de l’enlèvement des déchets des indépendants ?"

Calculs et quiproquos

Au-delà des questions de principe est venue se greffer celle de l’application d’une telle mesure. Le directeur financier l’a fait remarquer: en supprimant la taxe pour les indépendants, le coût vérité (rapport entre les dépenses et les recettes qui se rapportent à la collecte et au traitement des déchets) descendra à 99,14%. "Mais on peut craindre que les dépenses augmentent l’an prochain et que ce coût vérité devra être revu à la baisse, est-il intervenu en séance. Le risque, c’est donc de descendre sous le seuil autorisé de 95%."

Et ce serait pire, évidemment, si on décidait d’ajouter les indépendants qui séjournent sur leur lieu d’exploitation. "Il faudrait alors, parallèlement, augmenter la taxe des citoyens pour combler le manque à gagner", conclut-il.

Eh bien soit ! Jean-Marc Delizée (Pour) suggère que l’on reporte le point, le temps de calculer tout cela. Impossible, observe le directeur: la taxe doit être approuvée au moins 45 jours avant la fin d’année, pour laisser le délai de recours de la tutelle.

On sent alors l’opposition embarrassée. Faut-il faire reconvoquer un conseil communal avant le 10 novembre, pour voter la suspension de la taxe dans les temps ? Ou bien passer la décision en force, et advienne que pourra ?

Cette solution est envisagée et Fabienne Decock (Pour) fait part à ses pairs de son malaise de voter une telle décision, en tant que commerçante concernée par la mesure. "Ah mais Fabienne, tu ne la voteras pas, rétorque le mayeur, Baudouin Schellen (RéCit). Tu es directement concernée, donc tu ne pourras pas participer au vote !"

Stupeur dans l’assemblée. C’est l’heure de compter qui, dans chaque groupe, pourra se prononcer. "Mais pendant le Covid, on a voté la même mesure sans que personne ne soit exclu du vote !", s’étonne Alain Bouko (Pour). "C’était manifestement illégal", constate le malicieux mayeur.

Tout ça pour ça…

Une longue suspension de séance est décrétée. Après quelques minutes, le directeur financier est invité à participer à l’aparté, avec la coalition Récit-MR-IC. Et à l’heure de reprendre les débats, Baudouin Schellen relaie une suggestion: que l’on vote la taxe comme elle est envisagée, pour tous les citoyens. "Et en janvier, nous rediscuterons du point sur l’exonération pour les indépendants, avec des débats mieux ciblés et des chiffres affinés. Surtout, nous aurons réalisé le budget."

L’opposition partage cette idée et l’ensemble des taxes est approuvé, avec parfois quelques ajustements sans grandes conséquences.

À propos de conséquences, l’impact financier de cette exonération aurait été de 100 euros pour un indépendant. "Pas de quoi sauver les gens en réelle difficulté", avait relativisé la majorité. "Un soutien symbolique, un geste fort", avaient argumenté Delphine Lebon et Jean-Marc Delizée (Pour).