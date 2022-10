Le 20e Conseil communal des enfants d'Ham-sur-Heure-Nalinnes est au complet

La présidente du CCE, Marie-Astrid Attout-Berny, est brièvement revenue sur l’historique en rendant hommage aux fondateurs et aux personnes impliquées dans le projet depuis le départ. Maurice Liégeois, enseignant retraité de l’école de Marbaix-la-Tour, est toujours impliqué depuis le début, à l’instar de la présidente de l’assemblée. L’échevine a ensuite présenté les deux nouvelles directrices ; à savoir Kristel Rents (Jamioulx et Marbaix-la-Tour) et Déborah Pierdomenico (Ham-sur-Heure, Cour-sur-Heure et Beignée).

23 effectifs, 9 suppléants

À tour de rôle, 19 élèves (Louna Baudson, Mya Bouhiere, Elsa Champagne, Amalia d’Alfonso, Maël De Bast, Cloé Dehanne, Monika Devreux, Alyssa Dumasy, Mathis Gerard, Manon Hubert, Lilou et Rosie Lefebvre, Nessa Mayon, Maude Monseur, Antoine Polfliet, Martin Rochet, Émilien Roquet-Gravy, Louis Van Walleghem, Louane Wynant) ont marqué leur engagement devant le bourgmestre Yves Binon, en tant qu’effectifs pour les uns et suppléants pour les autres. Au total, le CCE est composé de 23 membres effectifs et 9 suppléants.

En septembre dernier, ces derniers avaient été élus par leurs camarades de classe via des élections organisées dans les écoles communales de l’entité et l’école libre Saint-Louis de Beignée. Ces nouveaux élus rejoignent les conseillers en place, à savoir Victoria Bedoret, Léo de Weirdt, Nora Debauche, Andria Desideri, Lilou Destercke Hock, Théa Janne, Lola Manniette, Luna Mistiaen, Simon Monseur, Johanna Quarta, Amélie Queriat, Aurélien Vander Maren et Eloïse Wauthier.

Ces juniors seront encadrés par quatre animateurs: Fanny Gonzalez-Vargas, Thibault Daubresse, Maurice Liégeois, Maryka Piccoli et la présidente Marie-Astrid Attout-Berny. Les nouveaux juniors foisonnent d’idées et sont impatients de présenter leurs projets, pour lesquels ils disposeront d’un budget annuel de 10 000 €. La prochaine assemblée plénière aura lieu en janvier, aux alentours de l’Épiphanie.