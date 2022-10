A Walcourt, la taxe poubelle va augmenter de 5%

Chaque année, quand vient le moment d’approuver le calcul du coût-vérité des déchets, Laurent Leclercq (Oxygène-Toi Autrement) relance le débat sur les avantages de la poubelle à puce par rapport à la collecte par sac. Cette année encore, il a tenté de convaincre le collège walcourien d’opter pour le changement. Pour ce qui est du calcul du coût-vérité des déchets pour 2023, il est de 103%. "Plutôt que d’augmenter la taxe poubelle d’un seul coup, nous préférons le faire progressivement et nous allons opérer une légère augmentation de 5%, ce qui représente 3 à 4 euros par personne et par an", annonce Albert Navaux (MR-EC), l’échevin en charge de l’Environnement. Autre grande nouvelle: la commune a décidé de s’affilier à la Ressourcerie Namuroise, un service de collecte des encombrants. La minorité a regretté que le coût-vérité, l’augmentation de la taxe poubelle et l’affiliation à la Ressourcerie Namuroise fassent l’objet d’un seul et même vote.