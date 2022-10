Nettoyage des tombes : une action win-win pour les Pionniers et les Gerpinnois

Munis de brosses, de torchons, de seaux et d’eau savonneuse, cinq pionniers (Antoine Rimbaut, Alexandre Hourez, Noémie De Laere, Ulys Faieta et Perrine Dupanloup) ont donné un coup de frais aux tombes à l’approche des visites familiales. Ce service vise principalement les personnes âgées qui ont du mal à faire ce travail elles-mêmes, ou celles qui n’habitent plus la région.

"Cela fait trois ans que l’action a été lancée et nous avons de plus en plus de pierres tombales à nettoyer. Nous avons un retour positif des citoyens suite à notre passage", explique Perrine Dupanloup. Le bilan comptable de cette 3e édition est positif avec 14 tombes au cimetière d’Acoz, 5 au nouveau cimetière de Gerpinnes et une quinzaine à l’ancien cimetière jouxtant l’église Saint-Michel.

Environ 15 minutes par tombe

Chaque personne intéressée par l’action devait indiquer la tombe à nettoyer et le lieu approximatif où elle se trouvait. La contribution financière était laissée à l’appréciation du demandeur. "Les citoyens donnent entre 10 et 20 € par tombe, ce qui nous permet d’engranger une belle somme que nous partageons en cinq. Notre système au sein des pionniers est que chaque scout collecte une certaine somme d’argent par quadrimestre. Pendant que nous faisions cette activité, d’autres réalisaient 300 cookies", confie notre interlocutrice.

Les valeureux pionniers ont consacré une moyenne de 15 minutes par tombe avec l’utilisation de produits naturels, pour ne pas abîmer les sépultures. Bien préparés, ils avaient défini un mode opératoire efficace. La première étape consistait à nettoyer les inscriptions à la brosse à dents. Ensuite, ils se sont attaqués aux motifs avec une brosse douce avant de procéder au rinçage et à un ultime coup de torchon pour enlever les dernières saletés. Au-delà de la propreté, l’entretien d’une sépulture est aussi un devoir de mémoire.