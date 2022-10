Le Trophée des Marches file à la compagnie de Saint-Aubin

Depuis 1975, à la fin de chaque saison folklorique, le comité exécutif récompense une compagnie participant régulièrement à une marche traditionnelle reconnue par l’ARMFESM. Cette mise à l’honneur se matérialise par un trophée qui vise à créer un esprit d’émulation au sein des différentes sociétés dans le but de promouvoir le folklore. Le trophée est attribué à la compagnie qui a, par son travail et son comportement, le mieux représenté le folklore.

Cette année, cette distinction a été remportée par la compagnie royale Les Djireux de la marche Notre-Dame du Mont-Carmel de Saint-Aubin (Florennes).

"À titre personnel, en tant que président depuis 2018, je suis super heureux d’avoir reçu cette récompense mais c’est surtout une reconnaissance pour les efforts fournis par les membres du comité, la compagnie et tous les marcheurs", confie Yohan Noël.

60e anniversaire en 2024

Comme de coutume, le tenant du titre, la compagnie Saint-Roch d’Ham-sur-Heure, a procédé à la passation de pouvoir lors du souper annuel de l’association. Les Bourquîs resteront dans l’histoire comme la marche ayant détenu le Trophée le plus longtemps (3 ans) sans pouvoir en profiter pleinement en raison de l’annulation des marches en 2020 et une saison compliquée en 2021.

Manifestation familiale et conviviale, la marche Notre-Dame du Mont-Carmel vivra, en 2024, son 60e anniversaire.

En effet, en 1964 après le grand feu, quelques personnages clefs du village (Albert Frédérickx, Philippe Sainthuile, Léopold Serée, Joseph Constant et Paul Dehu) décident de relancer une marche folklorique à Saint-Aubin.

Se déroulant chaque 3e week-end de juillet, les festivités de Notre-Dame du Mont-Carmel rassemblent entre 200 et 230 marcheurs répartis dans trois pelotons: sapeurs, grenadiers et zouaves. Le cortège folklorique est complété par des cantinières et les membres du Royal Harmony Jazz-Band de Saint-Aubin.