Exploration du monde reprend ses quartiers à la salle de Morialmé

Née à Montréal, Julie Corbeil travaille comme réalisatrice documentaire pour la télévision et le cinéma. Ses nombreuses expériences de tournage à l’étranger lui ont permis de partager ses périples avec des gens de partout à travers la francophonie.

Le 22 novembre, toujours à 20 h, ce sera "Sénégal: du Nord au Sud" par Marc Temmerman. Immersion narrative et rêveuse le long des côtes du Sénégal, ce voyage à la découverte de la légendaire hospitalité sénégalaise dénommée la "Téranga", offre aussi une rencontre d’un pays, entre son passé colonial et l’intention ferme d’un avenir ouvert sur le monde.

Les rendez-vous suivants sont "Compostelle sans bagage en marche vers la liberté" par Muammer Yilmaz et Milan Bihlmann, le 20 décembre ; "Sur les voix des Amériques: une aventure au cœur de l’humanité" par Julien Defourny le 31 janvier ; "Normandie: de merveilles en mémoire" par Cyril Isy-Schwart le 21 février ; "Bali: l’île des dieux" par Richard-Olivier Jeanson et Ugo Monticone le 14 mars ; et "Australie: sur les pistes du rêve" par Jean Charbonneau le 4 avril.