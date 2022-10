Chimay: une jeune entrepreneuse de Rièzes produit de la peinture naturelle

Rien que du naturel en tout cas ! C’est dans ce local que la jeune Riézoise produit toute une gamme de peintures naturelles pour le bois: noir, jaune, rouge, vert, bleu, violet… Une dizaine de nuances au total. La composition ? Très simple: de la farine, de l’eau, de l’huile de lin, des pigments naturels (fournis par une entreprise française, Le Moulin à couleurs à Écordal) et une bonne dose de savoir-faire.

De nombreux avantages

"C’est un peu comme une pâte à crêpes, explique Marie Gennesseaux tout en s’affairant dans son atelier. À la base, il s’agit d’une recette suédoise. Mais la produire n’est pas si simple. Cette peinture a tendance à fermenter. Et j’ai dû chercher pas mal de temps avant de parvenir à combattre ce phénomène naturellement."

Ces expériences lui ont d’ailleurs valu d’être recouverte de peinture de la tête au pied lors de l’ouverture d’un pot. Mais à force de travail, ce problème est aujourd’hui résolu.

"À mes yeux, cette peinture n’a que des avantages", souligne-t-elle. "Elle ne contient pas de produit chimique, est peu volatile, laisse respirer le bois et se dilue avec de l’eau. Les pinceaux et les contenants sont facilement nettoyés, sans crainte pour l’environnement. Sa durée de vie est de 8 à 10 ans, comme les peintures chimiques. Elle se conserve sans problème à l’abri de la chaleur et de la lumière."

Avec de telles propriétés, cette peinture est appréciée des apiculteurs pour peindre leur ruche ou des propriétaires de chiens qui l’utilisent pour recouvrir la niche de Médor. Mais les possibilités d’utilisations sont nombreuses: porte de grange, de maison ou d’église, bardage, poteaux, barres d’équitation, balançoires… "En France, ce type de peintures est beaucoup utilisé dans les vieux villages classés", reprend la jeune entrepreneuse qui pense être seule sur le marché en Wallonie dans ce créneau. "J’ai voulu que le prix soit accessible: 25 € le litre quelle que soit la couleur. Le prix est dégressif selon la quantité." Le nom de sa société: Terra Cotta.

Dans la cocotte-minute de maman

Voici seulement quelques mois que Marie Gennesseaux s’est lancée dans la commercialisation de ses peintures naturelles. Une activité complémentaire à mi-temps, en plus de son travail de secrétaire et de comptable dans une entreprise mariembourgeoise.

Quel chemin la jeune Riézoises a-t-elle donc emprunté avant de produire des peintures naturelles ? "Dans le cadre de mes études en comptabilité à Namur, je devais créer une entreprise fictive", répond-elle. "Ma mère, Violette, suivait alors des cours d’apiculture auprès de l’ASBL Mellifica. Elle trouvait dommage d’utiliser des peintures chimiques pour recouvrir ses ruches. C’est ainsi que l’aventure a débuté. J’ai effectué mes premiers essais dans la cocotte-minute de ma maman. En juin 2018, lors de la présentation de mon projet à l’école, j’ai été approchée par un responsa ble de StudentLab qui accompagne de jeunes entrepreneurs dans leur projet. Ils m’ont aidée durant deux ans avec du coaching, des formations, un suivi personnalisé."

Elle cherche un local

Encouragée par StudentLab, notre Riézoise a répondu à un appel à projets et a ainsi obtenu, en février, une Bourse d’Encouragement à l’Entrepreneuriat en Ruralité (BEER) de 10 000 €, des mains de la Fondation Chimay-Wartoise. Cette aide lui a permis de se lancer, d’acquérir du matériel et de réaliser les derniers tests avant la commercialisation.

Par sécurité financière, Marie Gennesseaux préfère, pour l’instant, conserver son métier de comptable à mi-temps à Mariembourg. Mais elle entend bien développer Terra Color. Elle cherche d’ailleurs un local de 50 m2 dans la région chimacienne et n’exclut pas, un jour, d’engager quelqu’un pour la production. "Si je franchis ce pas, ce sera une personne en situation de handicap", assure-t-elle, soucieuse de l’intégration des personnes handicapées dans la société.

info@terracolor.be,

www.terracolor.be

00 33 7 69 09 64 96