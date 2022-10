Une Maison s’ouvre, pour accueillir tous les habitants de Gourdinne

Avec le soutien du fonds « Vis mon village »

"Par la mise sur pied de chantiers participatifs, d’importants travaux de rénovation du bâtiment ont déjà pu être réalisés grâce aux membres du comité et à des bénévoles qui ont donné leur temps et leur énergie au bénéfice de la communauté. Qu’ils en sont remerciés !", a déclaré Benoît Brassart lors de la partie académique de la soirée. Parmi ces travaux, épinglons le rafraîchissement des murs par la pose d’une nouvelle peinture, la mise aux normes de l’installation électrique ainsi que des travaux d’égouttage. Des sanitaires corrects ont aussi été aménagés, de même qu’un préau en dur et une cuisine moderne entièrement équipée pour accueillir des activités tant publiques que privées à des tarifs démocratiques. "Pour réaliser ces travaux, nous avons bénéficié du soutien du fonds" Vis mon village "de la Fondation Roi Baudouin. Nous avions introduit un dossier en 2021 et celui-ci a été accepté. Nous les remercions pour ce coup de pouce sans lequel nous n’en serions sans doute pas là aujourd’hui", reconnaît notre interlocuteur.

Restaurer le théâtre

La prochaine étape sera la rénovation de l’étage du bâtiment où se trouve la salle de théâtre qui date de 1919 et qui a été restaurée en 1954. "Témoin de la vie culturelle rurale au milieu du 20e siècle, ce lieu mérite toute notre attention et nous avons vraiment à cœur de le restaurer. La scène, le rideau et les gradins sont encore en place. Nous devons aménager une sortie de secours qui donnera sur la plate-forme et le toit du préau", poursuit Benoît Brassart. Avant de s’attaquer au théâtre, le comité doit aussi s’assurer de l’état de la toiture du bâtiment. Vendredi soir, le public a eu l’occasion de visiter les lieux et de se rendre compte du travail réalisé par ces bénévoles. La soirée s’est poursuivie dans une ambiance conviviale au rythme de la musique slave du groupe "Zlata".