Après une première saison touristique qui a cartonné, Daphné Minet et son mari nous expliquent les raisons qui les poussent, à regret, à se séparer de cet hébergement qu’ils avaient mis un an à restaurer dans les moindres détails. "Par rapport à ce projet qui a fait la une de tous les médias et qui a donc amené des touristes de partout cet été à Walcourt, le seul courrier que nous avons reçu de l’administration communale est une demande de permis d’urbanisme. Je trouve ça décevant de la part d’une commune rurale qui se proclame" porte des lacs "et qui souhaite développer son tourisme", déclare Daphné Minet.

Vide administratif et juridique

"Nous sommes des citoyens qui respectons les règles et les lois mais, force est de constater qu’il règne un vide administratif et juridique pour tout ce qui concerne les nouveaux hébergements insolites aménagés dans un souci écologique et de transition énergétique", constate-t-elle. Le service Urbanisme réclamait un permis, un raccordement à l’égout des eaux grises et le déplacement du bus parallèlement à la façade de la maison familiale. "À mon sens, ce sont des exigences qui n’ont ni queue, ni tête", estime Daphné Minet. "Cet été, j’ai été très contente de récupérer les eaux grises pour pouvoir arroser mon potager. En ce qui concerne l’emplacement, le bus était placé sous un saule pleureur. Si on le déplace là où l’Urbanisme l’exige, il va devenir une fournaise en été. Ça n’a donc aucun sens".

Passer à autre chose

"Pour couronner le tout, le bus dérangeait un voisin à cause sa couleur jaune". Plutôt que d’entamer un long combat avec le voisinage et l’administration, le couple préfère donc se séparer du School bus et utiliser son énergie pour nourrir de nouveaux projets. "Au final, ce n’est pas nous qui allons y perdre car nous avons réussi à mener le projet à terme. C’est la Commune qui perd un hébergement insolite, unique en Belgique et qui attirait de nombreux touristes sur Walcourt. Nous faisions tout pour les retenir dans les commerces, les restos et les sentiers de randonnées de l’entité et il est dommage de mettre des bâtons dans les roues de citoyens qui investissent pour développer le tourisme local", regrette-t-elle. Pour ce qui est du School bus, il a été vendu à des jeunes acheteurs de la province de Liège, qui ne savent encore très bien s’ils vont vivre à l’intérieur, faire le tour de l’Europe à son volant ou le transformer en un hébergement touristique qui sera peut-être plus le bienvenu chez eux.