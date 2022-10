Coup de couteau mortel à Morialmé: la femme privée de liberté

Un seul coup aurait été porté avec un couteau Opinel, à la suite d’une dispute conjugale.

"Les faits ne sont pas clairs, mais on a retrouvé une arme sur place", ajoute le parquet. Il s’agit d’une arme à feu "avec laquelle la victime a peut-être menacé sa compagne " ajoute Mme Seminara.

Au moment des faits, les deux protagonistes étaient apparemment seuls dans la maison, mais le déroulement des faits reste incertain à l’heure d’écrire ces lignes.

La dame, Cindy M., née en 1984, a été privée de liberté et inculpée d’homicide volontaire.

Un juge d’instruction et la police scientifique sont descendus sur place. Une autopsie du corps de la victime doit être réalisée.

Sur les réseaux sociaux, le décès de John Custers a été annoncé samedi par ses sœurs, dans un émouvant message d’hommage: "Notre frère, tu es parti rejoindre un monde plus serein. On ne pourra jamais t’oublier et on ne garde que les bons souvenirs… Tu vas nous laisser un vide immense à nous et à nos parents. On t’a toujours aimé et on t’aimera toujours quoi qu’il arrive ". De nombreux hommages ont suivi cette annonce qui a touché cette famille jusque-là sans histoire.