Cerfontaine: incendie d'une réserve de foin

L’appelant signalait qu’un incendie s’était déclaré à proximité d’une citerne à mazout. Mais à l’arrivée de la première équipe de pompiers, c’est tout un tas de ballots qui étaient la proie des flammes. L’épaisse fumée était visible à des kilomètres à la ronde. Un appel aux renforts est lancé et ce sont les pompiers de Couvin, Cerfontaine, Philippeville, mais aussi de Beaumont et de Thuin qui ont uni leurs forces. L’incendie prenait de plus en plus d’ampleur, sans doute alimenté par le mazout s’échappant des jauges fondues des cuves. Le travail des pompiers permettra tout de même le limiter la propagation des flammes au reste des bâtiments.